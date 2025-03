OpenAI lanceert o1-pro: krachtigere redeneermodel tegen forse prijs

OpenAI heeft een krachtigere versie van zijn o1-redeneermodel gelanceerd: o1-pro. Deze versie is nu beschikbaar via de ontwikkelaars-API, maar tegen een aanzienlijk hogere prijs dan eerdere modellen. OpenAI belooft dat o1-pro meer rekenkracht gebruikt om consistenter betere antwoorden te leveren.

De nieuwe o1-pro variant is momenteel alleen beschikbaar voor geselecteerde ontwikkelaars die minimaal 5 dollar hebben uitgegeven aan OpenAI API-diensten. Het model is echter niet goedkoop: OpenAI rekent 150 dollar per miljoen tokens (ongeveer 750.000 woorden) die in het model worden ingevoerd en 600 dollar per miljoen gegenereerde tokens. Dit is twee keer zo duur als GPT-4.5 voor input en maar liefst tien keer duurder dan het reguliere o1-model.

Verbeterde prestaties tegen hogere kosten

“O1-pro in de API is een versie van o1 die meer rekenkracht gebruikt om harder na te denken en nog betere antwoorden te geven op de moeilijkste problemen,” aldus een woordvoerder. “Na vele verzoeken van onze ontwikkelaarsgemeenschap zijn we verheugd om het naar de API te brengen voor nog betrouwbaardere antwoorden.”

De hoge prijsstelling past in een trend waarbij AI-diensten steeds meer op basis van gebruik worden afgerekend. Voor ontwikkelaars betekent dit dat ze zorgvuldig moeten afwegen of de verbeterde prestaties van o1-pro de hogere kosten rechtvaardigen.

Gemengde eerste indrukken

Hoewel OpenAI hoge verwachtingen schept voor o1-pro, waren de eerste indrukken niet onverdeeld positief. Het model, dat sinds december beschikbaar is voor ChatGPT Pro-abonnees, bleek moeite te hebben met Sudoku-puzzels en werd in verwarring gebracht door eenvoudige optische illusies.

Interne benchmarks van OpenAI van eind vorig jaar toonden aan dat o1-pro slechts iets beter presteerde dan het standaard o1-model op het gebied van codering en wiskundige problemen. De benchmarks wezen echter wel uit dat het deze problemen betrouwbaarder oploste.

De lancering van o1-pro volgt op eerdere uitbreidingen van het o1-model. Vorige maand nog verhoogde OpenAI de API-limieten voor o1 en o1-mini, waarmee vooral tier 5-ontwikkelaars meer ruimte kregen. Ook werd recent de volledige versie van o1 beschikbaar gesteld aan de meest toegewijde ontwikkelaars.

De vraag blijft of ontwikkelaars bereid zijn de hoge prijs te betalen voor de verbeterde prestaties van o1-pro. OpenAI koerst meer en meer af op usage based pricing om de winstgevend te verhogen. Recent liet OpenAI weten verlies te lijden op zijn ChatGPT Pro-abonnement van 200 dollar per maand omdat gebruikers er meer gebruik van maken dan verwacht.