Drie op vijf bedrijven verkennen quantum AI

Meer dan 60 procent van de zakelijke leiders investeert actief in of verkent de mogelijkheden op het gebied van quantum AI. Bij deze technologie wordt de kracht van quantum computing gecombineerd met AI.

Dat blijkt uit onderzoek van SAS. Er komen duidelijke barrières naar voren die bedrijven ervaren bij het adopteren van quantum AI. Hoge kosten (38 procent), gebrek aan kennis (35 procent) en onzekerheid over praktische toepassingen (31 procent) worden het meest genoemd als obstakels. Dit suggereert dat hoewel de interesse groeit, organisaties behoefte hebben aan een duidelijk stappenplan om deze technologie effectief in te zetten.

SAS wil hierbij helpen door quantum AI begrijpelijk en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Het bedrijf streeft ernaar om organisaties te begeleiden zonder dat ze de complexe quantummarkt of de onderliggende fysica hoeven te begrijpen.

Samenwerking met grote bedrijven

Een grote producent van consumentengoederen werkt momenteel samen met SAS aan een proof of concept. Het project richt zich op hybride quantum-klassieke optimalisatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van quantum annealing en klassieke optimalisatie-oplossers van SAS.

SAS werkt daarnaast met verschillende bedrijven aan toepassingen van data en AI voor complexe en rekenintensieve bedrijfsuitdagingen. Quantum AI en geavanceerde modellen kunnen profiteren van de aanzienlijke snelheidswinst en expressiviteit die quantum computers bieden.

Hoewel het onderzoek naar quantum computing en quantum AI vandaag de dag nog bijzonder complex is, soms verwarrend en vaak omgeven door hype, wijst SAS erop al echte problemen aan te pakken. Dit gebeurt door hybride architecturen in te zetten, die zowel quantum- als traditionele (klassieke) computing combineren.

Onderzoek naar quantum AI

Quantum AI combineert quantum computing en AI om nieuwe algoritmes, modellen en systemen te ontwikkelen. Deze kunnen complexe data verwerken, ingewikkelde machine learning-modellen trainen en problemen oplossen die met traditionele computers als moeilijk of onmogelijk worden beschouwd.

De onderzoekers van SAS richten zich op sleutelsectoren die het meest kunnen profiteren van de snelheid en schaal van quantum AI. Het gaat dan om life sciences voor verbeterde geneesmiddelenontwikkeling, de financiële dienstverlening voor beter risicobeheer en productie voor verbeterde materialen en geoptimaliseerde processen.

SAS werkt ook samen met bedrijven in quantum computing, waaronder D-Wave Quantum, IBM en QuEra Computing Deze partnerships zijn gericht op het versnellen van de integratie van quantum om uitdagende problemen op te lossen met een klassieke/quantum hybride methodologie.

Wereldwijd onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 70 procent van de respondenten zeer of enigszins bekend is met het concept quantum AI. Zij zien het meeste potentieel voor quantum AI in bedrijfsfuncties gerelateerd aan data analytics en machine learning (48 procent), research & development (41 procent), cybersecurity (35 procent), supply chain en logistiek (31 procent), finance en risicobeheer (26 procent) en marketing (20 procent).

Naast de eerder genoemde barrières noemden de managers ook een gebrek aan getraind personeel (31 procent) en een gebrek aan duidelijke regelgeving (26 procent) als kritieke hindernissen voor de adoptie van quantum AI.

