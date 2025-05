Celonis maakt Process Intelligence-platform sneller

Updates aan AgentC, de overname van Orchestration Engine en nieuwe platformverbeteringen stellen bedrijven in staat de intelligentie te leveren die AI-agents nodig hebben voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen.

Dat laat het bedrijf zien tijdens het Celonis:Next-event. Celonis stelt dat voor zakelijke applicaties de sleutel ligt in Process Intelligence (PI). Zonder gedegen inzichten in bedrijfsprocessen kan AI niet optimaal functioneren voor zakelijke doeleinden, is het idee.

“AI is prima voor alledaagse taken zoals e-mails schrijven. Maar voor maximale bedrijfswaarde moet het bijvoorbeeld kunnen signaleren welke klantleveringen risico lopen en automatisch actie ondernemen om leveringen te herplannen en logistieke partners te informeren”, aldus Alex Rinke, co-CEO en medeoprichter van Celonis.

De Process Intelligence Graph (PI Graph) vormt het hart van het Celonis-platform. Deze brengt procesdata en zakelijke context samen om een digital twin van bedrijfsactiviteiten te creëren. De recent verbeterde AgentC-suite voedt AI-agents met proceskennis uit deze PI Graph, ongeacht of klanten hun agents in bekende AI-platforms bouwen of vooraf ontwikkelde agents gebruiken.

Celonis introduceerde zes maanden na de lancering van AgentC al significante verbeteringen, waaronder een uitgebreide Process Intelligence API. Deze maakt het eenvoudiger om procesinzichten veilig te delen met AI-platforms als Microsoft Copilot Studio, Amazon Bedrock of Salesforce Agentforce.

Nieuwe orkestratiemogelijkheden

Moderne bedrijfsprocessen omvatten een steeds complexer netwerk van systeem- en applicatie-automatiseringen, workflow-automatiseringen, RPA-bots en handmatige activiteiten. Deze werken vaak niet goed samen. Met de toevoeging van Orchestration Engine biedt Celonis nu een orkestratielaag die taken in een proces coördineert.

Deze engine stelt organisaties in staat om procesworkflows in realtime te observeren en te sturen naar de gewenste resultaten. De techniek is volledig geïntegreerd in het Celonis-platform na overname van partner Emporix.

Platform-uitbreidingen en implementatie

Naast de nieuwe orkestratiemogelijkheden kondigde Celonis ook de algemene beschikbaarheid aan van Process Copilots voor samenwerking via Slack en Microsoft Teams. Dit stelt medewerkers in staat om in hun reguliere werkomgeving met processen te interageren. Ook is de Annotation Builder, een no-code GenAI-tool voor het aanbevelen van beslissingen, algemeen beschikbaar.

Om de implementatie van PI en AI in de hele organisatie te versnellen, introduceerde Celonis vier nieuwe Solution Suites. Deze combineren connectors naar kritieke systemen, voorgedefinieerde procesdata, AI-mogelijkheden en voorgebouwde apps:

Supply Chain Solution Suite

Finance Solution Suite

Front Office Solution Suite

Sustainability Solution Suite

De meeste aangekondigde mogelijkheden zijn per direct beschikbaar.

