Snowflake breidt platform uit voor AI-agents en Intelligence

Snowflake komt tijdens ontwikkelaarsconferentie Build met productinnovaties om agentic AI op schaal in te zetten. De algemene beschikbaarheid van Snowflake Intelligence vormt het middelpunt, een enterprise intelligence-agent die complexe vragen in natuurlijke taal beantwoordt. Daarnaast worden tools voor ontwikkelaars uitgebreid om sneller AI-applicaties te bouwen.

Snowflake Intelligence maakt het mogelijk om met één vraag diepgaand onderzoek te faciliteren en oplossingen aan te dragen voor complexe bedrijfsproblemen. Gebruikers kunnen via natuurlijke taal veilig toegang krijgen tot data en deze analyseren, terwijl vertrouwelijke informatie beschermd blijft.

De technologie wordt aangedreven door AI-modellen van partners, waaronder Anthropic. Nieuwe innovaties van Snowflake’s AI Research Team zorgen ervoor dat de oplossing tot drie keer sneller is bij text-to-SQL-queries. Het Agent GPA (Goal, Plan, Action) Framework vangt tot 95 procent van de fouten op bij tests met standaard datasets.

Snowflake heeft nieuwe ontwikkelaarstools aangekondigd die organisaties helpen om productieklare AI-applicaties sneller te bouwen. Ontwikkelaars kunnen dataworkflows stroomlijnen met Cortex Code, een AI-assistent binnen de Snowflake-interface die gebruikers in staat stelt hun volledige omgeving via natuurlijke taal aan te sturen.

Met verbeteringen aan Snowflake Cortex AISQL kunnen ontwikkelaars schaalbare AI-pipelines bouwen binnen Snowflake Dynamic Tables om AI-inference-pipelines te creëren via declarative SQL-queries. AI Redact, binnenkort in publieke preview, ontdekt en maskeert gevoelige gegevens in ongestructureerde data.

Snowflake’s ontwikkelomgeving Workspaces elimineert gefragmenteerde dataworkflows en biedt een uniforme editor voor het creëren en beheren van code. De omgeving is uitgebreid met directe Git-integratie en VS Code-integratie, waarmee gebruikers vanuit hun favoriete IDE kunnen werken.

Met dbt Projects on Snowflake kunnen organisaties hun dbt-projecten direct binnen hun Snowflake-omgeving bouwen, testen en implementeren. Daarnaast helpt Snowpark Connect for Apache Spark organisaties om bestaande Apache Spark-code te draaien op de Snowflake-engine.

Enterprise lakehouse met meer open data-toegang

Snowflake kondigt verbeteringen aan Snowflake Horizon Catalog en Snowflake Openflow aan om bedrijven in staat te stellen data uit uiteenlopende bronnen te verbinden. Nieuwe innovaties binnen Horizon Catalog voegen context toe voor AI en bieden een uniform security- en governanceframework.

Door open API’s van Apache Polaris (Incubating) en Apache Iceberg REST Catalog rechtstreeks in Horizon Catalog te integreren, biedt Snowflake een enterprise lakehouse dat governance en security centraliseert over data in open table-formaten. Het bedrijf belooft volledige interoperabiliteit zonder vendor lock-in.

Met Interactive Tables en Warehouses, nu in private preview, moeten organisaties data kunnen omzetten in directe inzichten en near real-time ervaringen. Near real-time streaming analytics, binnenkort in private preview, stelt organisaties in staat om binnen enkele seconden te reageren op live data.

Snowflake breidt integratieopties verder uit via een samenwerking met Oracle. Dit maakt near real-time change data capture mogelijk op basis van Openflow om continue transactionele updates naar de Snowflake AI Data Cloud te streamen.

Na de overname van Crunchy Data introduceert Snowflake bovendien Snowflake Postgres, een volledig beheerde service die de populaire database naar het platform brengt. De oplossing komt binnenkort in publieke preview.

