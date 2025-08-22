Musk benaderde Zuckerberg om samen OpenAI te kopen

Elon Musk benaderde Meta-CEO Mark Zuckerberg voor een bod van 97,4 miljard dollar (84 miljard euro) op OpenAI eerder dit jaar. Zuckerberg weigerde echter mee te doen aan de poging om de ChatGPT-maker over te nemen, blijkt uit rechtbankdocumenten.

OpenAI onthult in een rechtbankdocument van donderdag dat Musk contact zocht met Zuckerberg over mogelijke financieringsregelingen voor zijn OpenAI-bod. De Tesla-CEO besprak volgens OpenAI tijdens onder ede afgelegde verhoren zijn communicatie met de Meta-baas over het bedrijf.

Het bedrijf vraagt nu een federale rechter om Meta te dwingen documenten vrij te geven die verband houden met biedingen op OpenAI. Ook wil het inzicht in communicatie over herstructurering of herkapitalisatie van de AI-startup.

Ambitieuze overname-plannen

“Meta’s communicatie met andere bieders, of interne communicatie, met inbegrip van die waarin discussies met Musk of andere bieders worden beschreven, zou ook licht werpen op de motivaties voor het bod”, stelt OpenAI. Het bedrijf noemt Musk en Meta twee van zijn belangrijkste concurrenten.

Meta weigert echter. Het techbedrijf stelt in hetzelfde rechtbankdocument dat OpenAI relevante documenten rechtstreeks bij Musk en zijn AI-startup moet opvragen.

De onthulling werpt een nieuw licht op Musks ambitieuze plannen om OpenAI over te nemen. Voor de overname was het consortium van de xAI-eigenaar bereid een recordbedrag van 97,4 miljard euro neer te leggen.

De onthulling over Zuckerbergs rol komt voort uit een bredere juridische strijd. In augustus oordeelde rechter Yvonne Gonzalez Rogers dat Musk zich moet verantwoorden voor OpenAIs beweringen. Het bedrijf beschuldigt de miljardair ervan via persverklaringen, social media posts en juridische claims schade toe te brengen aan OpenAI.

Musk spande vorig jaar een rechtszaak aan tegen OpenAI en CEO Sam Altman over de overstap naar een winstmodel. OpenAI reageerde in april met een tegenzaak. De juridische strijd culmineert in een juryzaak die voor het voorjaar van 2026 staat gepland.

