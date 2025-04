OpenAI slaat terug: tegenaanklacht tegen Elon Musk

OpenAI diende deze week een tegenaanklacht in tegen Elon Musk. De onderneming verklaarde op X dat de voortdurende acties van Musk tegen het bedrijf neerkomen op strategieën te kwader trouw om OpenAI af te remmen. En om de controle over toonaangevende AI-innovaties te verkrijgen voor persoonlijk gewin.

Dit meldt The Verge. In de aanklacht stellen de advocaten van OpenAI dat Musks aanhoudende aanvallen op OpenAI, die recentelijk culmineerden in een nep-overnamebod bedoeld om de toekomst van OpenAI te verstoren, moeten stoppen. Ze geven aan dat Musk verdere onrechtmatige en oneerlijke handelingen moet worden verboden. Ook stellen de advocaten volgens de aanklacht dat Musk verantwoordelijk moet worden gehouden voor de schade die hij reeds veroorzaakte.

Discussie over de missie van OpenAI

Musk maakte ooit deel uit van het oorspronkelijke oprichtingsteam van OpenAI. Hij spande in het voorjaar van vorig jaar een rechtszaak aan. Hij gaf toen aan dat hij wilde dat het bedrijf zou terugkeren naar de oorspronkelijke missie om kunstmatige algemene intelligentie te ontwikkelen ten bate van de mensheid, in plaats van winst na te streven. De hoofdredacteur van The Verge, Nilay Patel, vond volgens berichten Musks rechtszaak tegen OpenAI bijzonder zwak.

Musk liet die eerste zaak in juni vallen. Hij spande echter in augustus opnieuw een rechtszaak aan tegen OpenAI. In december publiceerde het aangevallen bedrijf een blogpost waarin het stelt dat Elon Musk eerder een meer commercieel OpenAI wilde, ondersteund met bewijsstukken. De zaak staat gepland voor behandeling in het voorjaar van 2026.

Overnamebod door Musk

Eerder dit jaar deed Musk ook een bod van 97,4 miljard dollar om OpenAI over te nemen. Hij gaf daarbij aan dat het tijd was dat OpenAI zou terugkeren naar een open-source, op veiligheid gerichte kracht ten goede, zoals het ooit was. De raad van bestuur van OpenAI wees dat bod unaniem af, en noemde het in de huidige aanklacht een schijnaanbod.