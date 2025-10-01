Alation lanceert no-code platform voor enterprise AI-agents

Alation Agent Builder belooft bedrijven een productiewaardige AI-agent op te leveren voor gestructureerde data. Met metadata-bewuste agents claimt het bedrijf meer dan 90 procent accuratesse te bereiken.

Zelfs een enkele fout in definitie, filter of query kan resultaten aanzienlijk compromitteren wanneer AI-agents werken met gestructureerde data. Deze gestructureerde data vormt de basis voor financiële en operationele rapportages die cruciaal zijn voor zakelijke besluitvorming.

“Met Agent Builder geven we bedrijven een manier om voorbij prototypes te gaan en daadwerkelijk agents te bouwen die accuraat, beheerst en enterprise-grade zijn”, zegt co-oprichter en CEO Satyen Sangani. De oplossing moet bedrijven in staat stellen om de sprong te maken van experimenten naar daadwerkelijke productieomgevingen.

Metadata-bewuste agents voor betere nauwkeurigheid

Alation Agent Builder stelt bedrijven in staat om metadata-bewuste AI-agents te ontwikkelen die de accuratesse, betrouwbaarheid en governance leveren welke gestructureerde data vereist. Agents maken gebruik van de Alation Knowledge Layer, gecureerde en beheerde dataproducten uit het Alation Agentic Data Intelligence Platform. Daardoor reflecteert elk antwoord de juiste bedrijfscontext.

Het platform biedt een no-code interface waarmee bedrijven agents kunnen bouwen met natuurlijke taal, zonder aangepaste code. Voorgebouwde agents en tools voor Query, Catalog Search, Deep Research en Dashboards versnellen de ontwikkeling. Een bibliotheek met ready-to-use tools moet de ontwikkelwerk verder stroomlijnen.

Evaluatie als cruciale differentiator

De focus op evaluatie en monitoring onderscheidt Alation van concurrenten, stelt het bedrijf. Ingebouwde evaluaties, Q&A-testsets en aangepaste beoordelaars helpen meer dan 90 procent accuratesse te bereiken voordat deployment plaatsvindt.

Agent Builder integreert met meer dan 100 databronnen, waaronder Snowflake, Databricks, Tableau en Power BI. Deployment gebeurt via MCP of REST API, afhankelijk van de gewenste integratie.

Alation lanceerde eerder dit jaar al een chatbot voor bedrijfsdata die werknemers in gewone taal vragen laat stellen over bedrijfsdata. Agent Builder bouwt voort op die ervaring.

Vendor neutraliteit en beveiliging

Voor security en governance gebruiken agents fijnmazige toegangscontroles van het Alation-platform. Dit moet compliance en vertrouwen waarborgen. Alation kiest hierbij voor vendor neutraliteit. Bedrijven kunnen hun eigen model meenemen om vendor lock-in te voorkomen. Teams kunnen populaire modellen als Claude, GPT en Gemini gebruiken.

Alation Agent Builder bevindt zich nu in private beta. Organisaties die willen deelnemen, kunnen contact opnemen met Alation voor het betaprogramma.