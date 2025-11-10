Dremio Cloud automatiseert data lakehouse met AI-agents

Dremio lanceert een volledig beheerde cloudversie van zijn data lakehouse-platform. Dremio Cloud maakt gebruik van AI-agents om configuratie en optimalisatie grotendeels autonoom uit te voeren. Het bedrijf belooft dat data engineers hierdoor tien keer productiever worden.

De nieuwe versie van Dremio Cloud zet AI-agents in die de architectuur continu monitoren en optimaliseren. Die agents leren in realtime bij en passen instellingen aan zonder menselijke interventie. Het doel is duidelijk: data engineers moeten zich kunnen focussen op waardevolle taken in plaats van op onderhoudswerk.

De basis van het platform blijft hetzelfde. Dremio’s Open Catalog, gebaseerd op Apache Polaris, verzorgt de data governance. De Intelligent Query Engine biedt toegang tot zowel gestructureerde als ongestructureerde data. Een AI semantic layer voorkomt hallucinaties door context te geven aan de data.

Actieve metadata stuurt autonomous operations

Dremio introduceert met de cloudversie een actief metadata-systeem. Dit systeem analyseert querypatronen, datarelaties en gebruikstrends om autonoom beslissingen te nemen. Het bedrijf noemt het een “living intelligence layer” die problemen kan voorspellen voordat ze ontstaan.

Dremio Cloud creëert automatisch wiki’s en labels voor tabellen en views, waardoor mensen eenvoudig datakwaliteit kunnen checken. Een automated clustering-functie herstructureert data-layouts in realtime om queryprestaties te optimaliseren.

Gebruikers kunnen via een chat-interface met het platform communiceren zonder kennis van SQL. Het platform ondersteunt daarnaast het open-source Model Context Protocol, waardoor AI-agents van OpenAI en Anthropic kunnen aansluiten.

Gratis proefperiode met 400 dollar credits

Dremio positioneert zijn cloudplatform als antwoord op de groeiende vraag naar autonome AI-systemen. CEO Sendur Sellakumar zegt dat het platform de manier waarop data-architecturen werken fundamenteel verandert. “Door intelligente, autonome capaciteiten in te bouwen in een managed platform, elimineren we de handmatige overhead die datateams plagen”, aldus Sellakumar.

Het bedrijf biedt nieuwe gebruikers 400 dollar aan credits om het platform uit te proberen. Sellakumar verwacht dat de autonome capaciteiten zich in de toekomst verder ontwikkelen. “Onze agentic autonomous capabilities zullen steeds meer als gecoördineerde agents functioneren, wat een echt zelfbeheerend data-ecosysteem creëert.”

