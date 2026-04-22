Alteryx brengt AI Insight Agent naar Gemini Enterprise

Alteryx heeft de AI Insights Agent gelanceerd. De agent brengt governed analytics rechtstreeks naar Gemini Enterprise. Medewerkers kunnen zo bedrijfsinzichten opvragen binnen de tools die ze dagelijks gebruiken, terwijl bedrijfslogica en governance gewaarborgd blijven.

Alteryx ziet dat generatieve AI in zakelijke omgevingen vaak antwoorden levert die niet aansluiten bij interne bedrijfsdefinities of lastig te valideren zijn. De nieuwe agent pakt dit aan door vooraf gedefinieerde workflows en bedrijfslogica uit Alteryx One direct uit te voeren op BigQuery, zonder dat data verplaatst hoeft te worden.

Concreet stelt de agent informatiewerkers in staat om in Alteryx One beheerde datasets te definiëren, inclusief bedrijfslogica en guardrails. Wanneer een gebruiker een vraag stelt in Gemini Enterprise, voert de agent daar kant-en-klare workflows op uit, rechtstreeks op het dataplatform. Zo blijven outputs consistent met zakelijke maatstaven en is er geen handmatige tussenkomst nodig.

“Vertrouwen vormt de kern van enterprise AI”, zei Ben Canning, Chief Product Officer bij Alteryx. “AI heeft niet alleen data nodig, maar moet ook begrijpen hoe het bedrijf daadwerkelijk functioneert. Met de AI Insights Agent integreren we die logica rechtstreeks in Gemini Enterprise, zodat elk antwoord consistent, verklaarbaar en direct bruikbaar is.”

Vervolg op uitbreiding met Google Cloud

De release bouwt voort op eerdere stappen in de samenwerking met Google Cloud. In januari 2026 kondigde Alteryx de Live Query for BigQuery aan, waarmee teams workflows direct in BigQuery kunnen draaien zonder dataverplaatsing. De AI Insights Agent verlengt die lijn. Bedrijfslogica en governance reiken nu door tot in AI-gestuurde werkomgevingen.

Gemini Enterprise werd in oktober 2025 gelanceerd als consolidatie van Googles AI-initiatieven voor de werkplek, met agenttools, data integratie en een ecosysteem van meer dan 100.000 partnerorganisaties. De AI Insights Agent van Alteryx is via de Google Cloud Marketplace beschikbaar voor klanten die op die infrastructuur werken.

Alteryx kondigt tevens aan dat het later dit jaar Alteryx One: Google Edition uitbrengt. Dat wordt een Google-first versie van het platform met native integratie in BigQuery, Google Sheets en Google Drive.