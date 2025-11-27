Benelux loopt achter in AI-volwassenheid ondanks GenAI-groei

Slechts 4 procent van de bedrijven in de Benelux is AI-volwassen. Hoewel de focus op dataveiligheid sterk is, ontbreekt vertrouwen om AI strategisch in te zetten voor besluitvorming.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek van IDC in opdracht van SAS. Er blijkt een opvallend verschil tussen de Benelux en de rest van Europa. De adoptie van generatieve AI ligt met 59 procent fors achter op het Europese gemiddelde van 82 procent. Bij traditionele AI presteert de regio juist beter: 73 procent tegenover 65 procent in Europa.

Ook de AI-volwassenheid blijft achter. Slechts 4 procent van de Benelux-organisaties heeft het hoogst geoptimaliseerde niveau van data-infrastructuur bereikt, vergeleken met 10 procent wereldwijd. Eerder SAS-onderzoek liet al zien dat organisaties worstelen met de vraag hoe GenAI optimaal in te zetten.

Het meest opvallende verschil zit in de verwachtingen rond besluitvorming. Benelux-organisaties verwachten 18,5 procent minder vaak dan gemiddeld dat AI hun besluitvormingsproces verbetert. Ze focussen vooral op procesefficiëntie en product- of dienstinnovatie.

De bezorgdheid over dataprivacy en -security ligt in de Benelux ruim 12 procentpunten boven het wereldwijde niveau. Daar staat tegenover dat er minder aandacht gaat naar transparantie en verklaarbaarheid van AI-modellen (-4,9 procent).

Vertrouwensdilemma belemmert rendement

Wereldwijd geeft 78 procent van de organisaties aan AI volledig te vertrouwen, maar slechts 40 procent investeerde in governance, verklaarbaarheid en ethische praktijken. In de Benelux heeft 39 procent een hoge graad van vertrouwen in AI zonder voldoende aandacht voor de benodigde praktijken en governance-kader. Omgekeerd heeft 10 procent wel de juiste fundamenten gelegd, maar vertrouwt AI nog te weinig om er effectief mee te werken.

“Data is de basis van alles. Je kunt niet aan AI-governance doen zonder eerst op data-governance te focussen”, aldus Véronique Van Vlasselaer, Decision and Data Scientist bij SAS. “We mogen best trots zijn op onze aanpak in de Benelux. Bedrijven in onze regio zijn vooral bezig met de bouwstenen die nodig zijn om AI op een betrouwbare en veilige manier te gebruiken.”

Ze waarschuwt wel voor een verlammend effect. “Waarde uit data en AI wordt pas gecreëerd wanneer AI effectief ingezet wordt in bedrijfsprocessen.”

Het onderzoek toont ook dat generatieve AI vaker wordt vertrouwd dan andere vormen van AI. Het persoonlijke karakter verklaart mogelijk de lagere drempel, maar GenAI is niet betrouwbaarder dan andere vormen. De resultaten zijn bovendien minder transparant, waardoor AI-governance essentieel blijft.