ThoughtSpot lanceert nieuwe BI-agents voor analytics workflow

ThoughtSpot kondigt een nieuwe suite BI-agents aan die de analytics-workflow automatiseren. SpotterViz, SpotterModel, SpotterCode en Spotter 3 moeten organisaties helpen sneller datagedreven beslissingen te nemen en de ROI op AI-investeringen te verhogen.

De analytics-speler wil de stap zetten naar wat het de ‘Agentic Enterprise’ noemt. Waar traditionele analytics-platforms statisch werken en handmatig werk vereisen, introduceert ThoughtSpot nu een systeem waarin AI-agents autonoom taken uitvoeren. Het doel is niet alleen vragen beantwoorden, maar er ook direct op handelen.

Francois Lopitaux, SVP of Product Management bij ThoughtSpot, legt uit dat het bedrijf hiermee als eerste een uniform platform levert dat elke rol binnen de datastack versterkt. “Met ons team van agents leveren we de eerste unified platform die iedere rol – analisten, data engineers, developers en business users – voorziet van een intelligente agent die het handmatige werk voor zijn rekening neemt.”

Vier gespecialiseerde agents

De nieuwe suite is een verlengde op het eerder gelanceerde Spotter-assistent. Daar komen nu extra gespecialiseerde agents bij. SpotterViz richt zich op data-analisten en automatiseert het maken van dashboards via natuurlijke taal. De agent neemt het tijdrovende werk van layout, styling en publicatie over, waardoor analisten meer tijd krijgen voor het interpreteren van data.

SpotterModel is ontwikkeld voor data engineers en automatiseert het opbouwen van datamodellen. Met natuurlijke taal kunnen teams governed, herbruikbare semantische modellen opzetten. De agent selecteert automatisch de juiste tabellen en genereert schema’s die aansluiten bij de bedrijfslogica. Door integraties met Snowflake, Databricks en dbt kunnen engineers modellen in minuten in plaats van dagen bouwen.

De derde nieuwe agent, SpotterCode, ondersteunt developers bij embedded analytics. De agent functioneert als een AI-programmeerpartner binnen IDE-tools, waaronder Cursor, Claude Code en Github Copilot. SpotterCode begrijpt de projectcontext en genereert code om ThoughtSpot te embedden met best practices.

Aan de basis staat Spotter 3, de engine die zowel gestructureerde als ongestructureerde data combineert. Deze agent gaat verder dan traditionele databronnen en koppelt ook aan applicaties. Denk aan Slack en Salesforce. Met nieuwe vaardigheden kan Spotter 3 een antwoord beoordelen en automatisch aanvullende analyses uitvoeren tot het meest accurate resultaat bereikt is.

Spotter 3 is per direct beschikbaar. De nieuwe agents voor de rest van de analytics-workflow worden de komende maanden uitgerold.

