Cloudflare krijgt nieuwe features voor bouwen en delpoyen agents

Met Dynamic Workers, Sandboxes, Artifacts en het Think-framework wil het bedrijf dat AI-agents evolueren van experimenten op lokale laptops naar volwaardige workloads op het Cloudflare-netwerk.

“De manier waarop mensen software ontwikkelen, verandert fundamenteel. We betreden een wereld waarin agents de code schrijven en uitvoeren”, zegt Matthew Prince, CEO van Cloudflare. “Maar agents hebben een omgeving nodig die standaard veilig is, direct schaalbaar is naar miljoenen gebruikers en die blijft functioneren tijdens langlopende taken.”

Dynamic Workers, Sandboxes en Artifacts

Het nieuwe Dynamic Workers-systeem is een isolate-based runtime die AI-gegenereerde code uitvoert in een beveiligde omgeving. Cloudflare claimt dat Dynamic Workers honderd keer sneller opstarten dan traditionele containers en slechts een fractie van de kosten meebrengen, met schaling naar miljoenen gelijktijdige uitvoeringen zonder warm-up. Voor langere taken introduceert Cloudflare Sandboxes: volledige Linux-omgevingen waarin agents repositories klonen, Python-packages installeren en code bouwen.

Daarnaast lanceert het bedrijf Artifacts, een Git-compatibele opslaglaag waarmee ontwikkelaars tientallen miljoenen repositories aanmaken voor agents. Het Think-framework binnen de Agents SDK richt zich op persistentie: agents ondersteunen hiermee langlopende taken in plaats van alleen te reageren op losse prompts.

Voortbouwend op de overname van Replicate, waarmee Cloudflare toegang bood tot meer dan 50.000 AI-modellen, breidt het bedrijf zijn modelcatalogus verder uit. Ontwikkelaars kiezen via één interface uit modellen van OpenAI en open-source alternatieven. Wisselen tussen providers vereist slechts één regel code aan te passen, belooft Cloudflare.