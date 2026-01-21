Meta-CTO: Superintelligence Labs levert eerste hoogwaardige modellen

Meta heeft de eerste AI-modellen van zijn nieuwe Superintelligence Labs intern geleverd. CTO Andrew Bosworth noemde de resultaten veelbelovend tijdens het World Economic Forum in Davos. Het team werkt zes maanden aan de ontwikkeling.

Bosworth benadrukt tijdens een persbijeenkomst dat de modellen “zeer goed” presteren, hoewel ze nog niet klaar zijn voor gebruik. “Ze zijn eigenlijk zes maanden bezig met het werk, nog niet eens”, aldus de CTO. Meta werkt naar verluidt aan een tekstmodel met de codenaam Avocado en een beeld- en videomodel genaamd Mango.

De ontwikkelingen bij Meta worden nauwlettend gevolgd sinds CEO Mark Zuckerberg een grootschalig wervingsoffensief lanceerde met pakketten tot 100 miljoen dollar. Het bedrijf heeft meer dan 50 engineers en onderzoekers aangetrokken, waaronder vier voormalige OpenAI-wetenschappers.

Kritiek op Llama 4-prestaties

Meta kreeg kritiek op de prestaties van zijn Llama 4-model, terwijl concurrenten momentum pakten in de AI-race. De nieuwe modellen moeten het bedrijf helpen terrein terug te winnen in de competitieve AI-markt.

Bosworth erkende dat er nog “enorm veel werk” nodig is na de training. “Er is een enorme hoeveelheid werk te doen post-training voor AI, om het model daadwerkelijk te leveren op een manier die bruikbaar is intern en door consumenten”, legt de CTO uit.

Toch ziet Meta positieve resultaten van zijn investeringen. Bosworth noemde 2025 een “enorm chaotisch jaar” voor het opbouwen van het lab, de infrastructuur en het verwerven van energie.

Volgens Bosworth zullen 2026 en 2027 consument-AI-trends verstevigen. Recente vooruitgang heeft modellen opgeleverd die al “het soort vragen beantwoorden dat je elke dag stelt met je familie, je kinderen”. Voor complexere vragen kunnen technologische ontwikkelingen de resultaten verder verbeteren. Daarom zijn de komende twee jaar belangrijk voor het op de markt brengen van consumentenproducten, stelde hij.

Tip: Meta lanceert Llama 4: nieuwe multimodale AI-modellen