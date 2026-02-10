Alibaba komt met open source AI-model RynnBrain voor robotica

Alibaba heeft RynnBrain gelanceerd, een open source AI-model dat robots en slimme apparaten helpt bij het uitvoeren van complexe taken in de echte wereld. Het model combineert ruimtelijk begrip met tijdsbewustzijn.

De DAMO Academy van Alibaba introduceerde het foundation model dat interactie met de omgeving mogelijk maakt. RynnBrain kan objecten in kaart brengen, trajecten voorspellen en navigeren in complexe omgevingen zoals keukens of fabriekshallen. Het systeem is getraind op Alibaba’s Qwen3-VL vision language model.

Alibaba claimt state-of-the-art resultaten op benchmarks tegenover Google’s Gemini Robotics-ER 1.5 en Nvidia’s Cosmos-Reason2. Het model is beschikbaar op Hugging Face en GitHub in meerdere versies, variërend van 2 miljard parameters tot een efficiëntere mixture-of-experts variant.

Open-source versus proprietary

Chinese bedrijven hebben zich grotendeels gericht op open-source AI. De open-source strategie in physical AI werd tot nu toe vooral gedomineerd door academische instellingen, waaronder Stanford University en University of California, Berkeley.

Door het model breed beschikbaar te maken, wil Alibaba ontwikkelaars en onderzoekers wereldwijd aanmoedigen om de technologie te verfijnen. Die aanpak zou het Westerse leiderschap kunnen ondermijnen door snellere innovatiecycli mogelijk te maken.

Alibaba investeerde recent ook 140 miljoen dollar in X Square Robot, een producent van humanoïde robots die al worden ingezet in scholen, hotels en zorginstellingen. Het toont de serieuze ambities van het Chinese bedrijf in de robotica-race.

