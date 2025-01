Alibaba verslaat OpenAI en Anthropic in AI-tests

Alibaba Group Holding publiceerde benchmarkscores en prees wat het zelf ’s werelds toonaangevende prestaties noemde met de release van zijn nieuwe model voor AI.

Dit meldt persbureau Bloomberg. De geüpgradede Qwen 2.5 Max-editie scoorde beter dan het Llama-model van Meta Platforms en het V3-model van DeepSeek in verschillende tests, volgens cijfers uit de aankondiging van Alibaba Cloud op WeChat. Samen met Tencent Holdings en Baidu heeft Alibaba aanzienlijke middelen geïnvesteerd in zijn cloudservicesegment en is het verwikkeld in een felle strijd om Chinese AI-ontwikkelaars aan te trekken om zijn tools te gebruiken.

Alibaba gebruikt DeepSeek als benchmark

DeepSeek, een 20 maanden oude startup uit Alibaba’s thuisstad Hangzhou, werd deze week een wereldwijde sensatie en speelt een prominente rol als eerste benchmark waartegen Alibaba zichzelf nu lijkt te meten. Alibaba Cloud deelde ook scores waaruit blijkt dat zijn AI bepaalde benchmarks beter scoort dan de modellen van OpenAI en Anthropic.

Prijzenoorlog tussen cloudserviceproviders

Cloudserviceproviders zoals Alibaba en Tencent hebben de afgelopen maanden hun prijzen verlaagd in een poging meer gebruikers aan te trekken. DeepSeek heeft al bijgedragen aan die prijzenoorlog, samen met een half dozijn andere veelbelovende AI-startups in China die financiering hebben verkregen tegen unicorn-waarderingen.

