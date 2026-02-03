Snowflake lanceert Cortex Code-agent voor begrijpen datacontext

Snowflake introduceert Cortex Code, een AI-agent die dataprojecten moet versnellen. De tool zet complexe data engineering en analytics om in natuurlijke taal.

Cortex Code is gebouwd om de volledige developmentcyclus te begrijpen. De agent heeft toegang tot Snowflake-data, compute, governance en operationele semantiek. “Voor AI om echt waarde te leveren, moet het verder gaan dan experimenteren en een integraal onderdeel worden van de systemen waarop teams dagelijks vertrouwen”, zegt Christian Kleinerman, EVP of Product bij Snowflake.

De tool richt zich op het overbruggen van de kloof tussen technische experts en domeinexperts. Cortex Code vertaalt data engineering, machine learning en agent-building taken naar eenvoudige workflows in natuurlijke taal.

Wat Cortex Code volgens Snowflake sterk maakt, is de integratie met het bestaande Cortex AI-platform. De agent werkt binnen de Snowflake-omgeving via Cortex Code in Snowsight, maar ook lokaal via VS Code of Cursor met Cortex Code CLI. Die flexibiliteit zorgt ervoor dat ontwikkelaars in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven werken.

Nieuwe integraties voor app-ontwikkeling

Naast Cortex Code introduceert Snowflake twee belangrijke integraties. De samenwerking met v0 by Vercel stelt gebruikers in staat om AI-gedreven data-apps te bouwen met natuurlijke taal. Deze apps kunnen veilig worden gedeployed binnen Snowflake via Snowpark Container Services.

De Brave Search API-integratie brengt realtime webkennis naar Snowflake Intelligence, Cortex Code en Cortex Agents. Agents kunnen hierdoor vragen beantwoorden over actuele gebeurtenissen, markttrends onderzoeken en documentatie ophalen met hoge nauwkeurigheid. Die combinatie van interne enterprise-data en publieke context moet hallucinaties verminderen.

Tot slot krijgen Workspaces updates met Shared Workspaces, Snowflake Notebooks en OpenID Connect-authenticatie. Teams kunnen in de omgeving samen data-pipelines bouwen, AI-apps ontwikkelen en interactieve ervaringen creëren.

Cortex Code in Snowsight zal spoedig algemeen beschikbaar, al is een exacte datum niet gecommuniceerd. De CLI-versie is nu al te gebruiken.