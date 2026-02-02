Snowflake en OpenAI sluiten samenwerking van 200 miljoen

Snowflake en OpenAI hebben een meerjarige samenwerking aangekondigd ter waarde van 200 miljoen dollar. De samenwerking moet enterprise-klanten in staat stellen AI-agents te bouwen bovenop hun eigen data, zonder dat gevoelige informatie de beveiligde omgeving verlaat.

De samenwerking maakt OpenAI-modellen (GPT-5.2) direct beschikbaar binnen Snowflake Cortex AI voor de 12.600 wereldwijde klanten van het bedrijf. Dat betekent dat organisaties de AI kunnen inzetten op hun data zonder deze naar externe systemen te hoeven verplaatsen. De integratie werkt via alle drie de grote cloudplatforms.

Snowflake-CEO Sridhar Ramaswamy legt uit dat klanten nu “al hun enterprise-kennis in Snowflake kunnen combineren met de intelligentie van OpenAI-modellen”. Het doel is AI-agents bouwen die niet alleen antwoorden geven, maar ook acties uitvoeren binnen bedrijfsprocessen.

Snowflake en OpenAI ontwikkelen samen nieuwe functies die gebruikmaken van OpenAI’s Apps SDK en AgentKit. Deze tools moeten het mogelijk maken om AI-agents te bouwen die over meerdere systemen heen kunnen werken, met volledige governance en controle.

Snowflake Intelligence, de enterprise-agent van het platform, krijgt toegang tot GPT-5.2. Daarmee kunnen medewerkers in natuurlijke taal vragen stellen aan alle gestructureerde en ongestructureerde data binnen hun organisatie. Code schrijven is niet nodig.

Wederzijdse integratie

Fidji Simo, CEO Applications bij OpenAI, noemt Snowflake “een vertrouwd platform dat centraal staat in hoe enterprises hun meest kritieke data beheren”. Door modellen daar direct beschikbaar te maken, verkleint de samenwerking volgens haar de kloof tussen wat AI kan en de waarde die bedrijven er vandaag uit kunnen halen.

De integratie biedt ook multimodale mogelijkheden. Met Snowflake Cortex AI Functions kunnen teams niet naast tekst analyseren, ook afbeeldingen en audio doorzoeken via SQL. Het platform garandeert 99,99 procent uptime en biedt ingebouwde disaster recovery.

Eerder sloot Snowflake al deals met Anthropic, Accenture en ServiceNow. De focus ligt op het maken van een AI Data Cloud die verschillende frontier-modellen ondersteunt, terwijl data dichtbij blijft en governance gewaarborgd is.

