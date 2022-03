De meest recente update van Google Docs maakt het mogelijk om Gmails in Google Docs op te stellen.

Google werkt jaarrond aan integraties van Meet, Docs en Gmail. De meest recente integratie brengt Gmail naar Google Docs.

De functie werkt als volgt. Gebruik het @-teken in Google Docs om het keuzemenu te openen. Klik op ‘E-mailconcept’, schrijf de mail, kies contacten en sla op. Google Docs verstuurt de mail niet, maar slaat een Gmail-concept op. Navigeer naar Gmail — bijvoorbeeld via het icoon in de zijbalk — om het concept te versturen.

Niet iedereen heeft op dit moment toegang, want Google rolt de introductie in meerdere fases uit. De meeste gebruikers komen vanaf volgende week in aanmerking.

Meerdere auteurs, enkele mail

De functie is handig voor iedereen die met meerdere personen aan mails werkt. Een Google Doc is gezamenlijk te bewerken; een Gmail-concept niet.

De functie wordt beschikbaar voor alle Google Workspace-abonnees en licentiehouders van G Suite Basic en G Suite Business.

