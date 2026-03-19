Rubrik voegt back-up voor Google Workspace toe met air-gapped beveiliging

Rubrik heeft Data Protection for Google Workspace gelanceerd. De release voegt air-gapped back-ups en snel herstel toe voor Gmail en Google Drive. De oplossing richt zich op meer dan 11 miljoen ondernemingen en omvat drie pijlers: data, identiteit en AI-systemen. Rubrik zal het aanbod volgende maand demonstreren tijdens Google Cloud Next 2026 in Las Vegas.

“Organisaties kunnen gegevens niet geïsoleerd beschermen”, zegt Anneka Gupta, Chief Product Officer bij Rubrik. “Moderne veerkracht vereist dat we het hele domein in één oogopslag kunnen overzien.” Die filosofie bouwt voort op Rubriks gevestigde driepijlerbenadering, waarbij gegevens, identiteit en AI-systemen worden beschermd. Het is een bredere aanpak dan waar back-up in eerdere jaren om draaide. Nu trachten oplossingen zoals die van Rubrik een back-up te maken van zoveel mogelijk systemen, configuraties en processen. Dat is niet alleen om downtime te verkorten, maar om de herstelwerkzaamheden tevens te vergemakkelijke. Eerder dit jaar lanceerde Rubrik bijvoorbeeld al functies voor identity security die verder gaan dan pure data security. Nu breidt het die mogelijkheden uit naar Google Workspace.

Air-gapped back-ups en snel herstel

De kern van de nieuwe oplossing is ‘logical air-gapped’ bescherming, ofwel een fundamenteel gescheiden back-up. Back-ups van Gmail en Google Drive worden opgeslagen in een geïsoleerde vault, afgeschermd van de primaire Google-tenant. Zelfs bij een volledige compromittering van de beheerder of een kwaadwillige gegevensverwijdering zijn die kopieën niet bereikbaar voor aanvallers. Herstel na een succesvolle aanval kan om operationele redenen nog steeds lastig zijn, maar de back-up zelf zou behouden moeten blijven. Toch is testen altijd nodig om te garanderen dat deze mechanismen daadwerkelijk werken zoals gewenst, iets wat veel te weinig bedrijven daadwerkelijk doen.

Rubrik maakt het beheer in ieder geval zo eenvoudig mogelijk. Beleidsgestuurde SLA’s automatiseren bewaartermijnen om te voldoen aan specifieke compliance-vereisten. Herstel werkt via een point-and-click-interface die hersteltijden terug zou moeten brengen van dagen tot minuten. Identiteitsbescherming maakt ook deel uit van het pakket. Rubrik beveiligt Okta-omgevingen, inclusief MFA-beleidsregels en SSO-configuraties, in dezelfde air-gapped omgeving. Het biedt ook “break-glass”-herstel om Super Admin-accounts onmiddellijk na een lock-out te herstellen.

Breder SaaS-uitbreiding

De samenwerking van Rubrik met Google Workspace brengt de suite van laatstgenoemde op gelijke voet met zijn meest directe concurrent als het gaat om ondersteuning door de vendor. Rubrik werkte al samen met Sophos om Microsoft 365-bescherming aan zakelijke klanten aan te bieden. Door Google Workspace toe te voegen, vallen de twee dominante productiviteitssuites onder de securitydekking van Rubrik.

Rubrik Agent Cloud, eind vorig jaar aangekondigd op AWS re:Invent 2025, breidt een vergelijkbare aanpak uit naar AI-agents. Het ondersteunt het monitoren, beheren en terugdraaien van autonome systemen binnen bedrijfsomgevingen.

Rubrik is van plan het Google Workspace-aanbod te demonstreren tijdens Google Cloud Next 2026 in Las Vegas, van 22 tot en met 24 april.