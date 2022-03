Ctac heeft onlangs zijn softwaredienst Fit4Woco voor woningcorporaties verkocht aan DataBalk. Ctac wil zich meer toeleggen op de commerciële vastgoedmarkt, met behulp van het Fit4RealEstate-softwareproduct.

De overname van het portfolio voor woningcorporaties ziet Ctac met vertrouwen tegemoet. DataBalk is gespecialiseerd in softwareoplossingen voor woningcorporaties. Het bedrijf neemt het hele portfolio rondom de Fit4Woco-software over, inclusief de goodwill van de bestaande klanten. De belangrijkste afnemer van het Fit4Woco-product, de Stichting Vivare, is ook bij het overnameproces betrokken.

Daling van omzet

De deal zal in april 2022 worden afgerond. DataBalk betaalt Ctac voor het softwareproduct en het gerelateerde klantencontact. Wel verwacht Ctac als gevolg van deze desinvestering dit jaar ongeveer 1,5 miljoen euro te moeten afschrijven op de totale omzet.

