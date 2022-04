Ctac heeft zijn softwareportfolio Fit4Woco voor woningcorporaties definitief aan DataBalk verkocht. Vanaf nu gaat het bedrijf alle voormalige klanten voor deze software ondersteunen.

Op 14 april zijn alle bestaande activa en passiva rondom Fit4Woco aan DataBalk overgedragen. Ctac kondigde een maand geleden al aan zijn portfolio voor woningcorporaties te willen afstoten. DataBalk was hiervoor de beste kandidaat. Deze softwareleverancier is gespecialiseerd in softwareoplossingen voor woningcorporaties. Naast de technische onderdelen van het Fit4Woco-portfolio is ook de goodwill van bestaande klanten overgenomen. Onder andere Stichting Vivare, de belangrijkste afnemer van de software, was ook bij het overnametraject betrokken.

Andere richting Ctac

Ctac wil zich meer toeleggen op de commerciële vastgoedmarkt, met behulp van het Fit4RealEstate-softwareproduct. Wel zal het afstoten van het softwareportfolio voor woningcorporaties ertoe leiden dat Ctac dit jaar ongeveer 1,5 miljoen aan inkomsten moet afschrijven.

