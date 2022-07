Storyblok introduceert een partnerfonds van 1,5 miljoen euro. Elke partner krijgt 5.000 euro om het contentmanagementsysteem (CMS) aan de man te brengen.

Storyblok zit in de lift. Het contentmanagementsysteem (CMS) wordt door meer dan 70.000 developers en marketeers gebruikt. Het idee is vergelijkbaar met WordPress, Hubspot en Joomla, maar de technologie verschilt.

Marketingbureaus werken graag met Storyblok omdat het systeem aansluit op custom apps. Storyblok werkt graag met marketingbureaus omdat hun eindgebruikers betalen voor softwarelicenties. Vandaar lanceert Storyblok een fonds van 1,5 miljoen euro voor het partnerkanaal.

Elke erkende partner ontvangt 5.000 euro om het CMS te promoten. Daarnaast ontvangen partners 10 procent van de omzet die hun klanten voor Storyblok opleveren. Ook heeft elke partner recht op gratis development-omgevingen en support.

Headless

Storyblok is een ‘headless’ CMS. Gebruikers ontvangen een database en een interface voor het aanmaken van content. De manier waarop je de content presenteert bepaal je zelf. Bijvoorbeeld door een eigen website of app te ontwerpen.

Een traditioneel CMS bemoeit zich met de presentatie van content. Wil je een webshop uitbreiden naar iOS, Android of een ander platform, dan zijn je opties beperkt.

In de praktijk

Stel dat je een webshop hebt. Je begon met een website, maar wil inmiddels dat klanten via een iOS en Android app kunnen bestellen. Je hebt een manier nodig om de database van de webshop naar iOS en Android te brengen. Het is immers geen doen om met drie verschillende backends te werken.

Met een beetje geluk worden iOS en Android door jouw CMS ondersteund, maar de opties zijn altijd beperkt. Vaak zit je vast aan een template, zonder controle over het ontwerp van de apps. Een headless CMS biedt meer vrijheid. Je kan ervoor kiezen om een eigen Android of iOS app te ontwikkelen, of het ontwerp van een ander over te nemen.

Storyblok bemoeit zich niet met de presentatie. Content wordt met API’s verzonden naar een locatie naar keuze. Wijzig je een product of artikel in het CMS, dan wordt de wijziging op elke app en website doorgevoerd.

