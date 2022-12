Dataiku verzekert een financieringsronde van 200 miljoen dollar (ongeveer 190 miljoen euro). De startup ontwikkelt software voor machine learning development en analytics. Dataiku wordt op meer dan twee miljard euro gewaardeerd.

De financieringsronde stond onder leiding van durfkapitalist Insight Partners. Battery Ventures, Dawn Capital en FirstMark droegen bij.

Dataiku wil het groeigeld gebruiken om naar nieuwe markten uit te breiden en het bestaande aanbod door te ontwikkelen, waaronder DataScience Studio (DSS). Data scientists en software engineers gebruiken de oplossing voor analytics en machine learning development.

Naast productontwikkeling hoopt Dataiku uit te breiden in de Verenigde Staten, Europa en Zuidoost-Azië. De startup is van plan om nieuwe kantoren te openen in Zürich en Tokio. Daarnaast investeert Dataiku in bestaande vestigingen in Frankrijk en de VS.

Toekomstplannen

Dataiku is van plan om zijn partnernetwerk uit te bouwen via samenwerkingen met cloudproviders en analytics-leveranciers. De startup wil AI democratiseren, aldus CEO Florian Douetteau. “Bedrijven begrijpen inmiddels dat nu de tijd is om AI te omarmen — of het risico te lopen achterop te raken”, vertelde de medeoprichter.

Tot slot hoopt de startup meer bij te dragen aan open-source initiatieven, waaronder MLOps-oplossing Kubeflow en data science-platform Seldon. Alle projecten helpen bij de ontwikkeling van machine learning-modellen op basis van open-source software en de cloud.