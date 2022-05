Storyblok, ontwikkelaar van een zakelijk content management systeem (CMS), heeft in een nieuwe investeringsronde 47 miljoen dollar (bijna 45 miljoen euro) weten op te halen. Het geld wordt gebruikt voor verdere doorontwikkeling van het CMS en uitbreiding naar nieuwe markten.

De nieuwe Series B-investeringsronde, waarin de zakelijke CMS-ontwikkelaar de 47 miljoen dollar wist op te halen, stond onder leiding van de private investeringsbedrijven Mubadala Capital en HV Capital. Andere investeerders waren 3VC en Firstminute Capital.

Nieuwe features

Storyblok wil het bedrag gebruiken om zijn CMS verder door te ontwikkelen. Hierbij wil het zogenoemde ‘headless content management’ tot de standaard voor zakelijke content management systemen maken. Storyblok is een ‘headless’ CMS waarmee zowel ontwikkelaars als marketeers binnen bedrijven content kunnen maken, publiceren en naar uiteenlopende platformen opschalen.

Binnenkort lanceert de specialist hiervoor een geheel vernieuwde versie met nog meer functionaliteit. Denk hierbij onder meer aan verbeteringen voor digital asset-beheer, visuele bewerkingen en realtime samenwerking. Deze laatste functionaliteit moet de stroom van content tussen verschillende teams verder gaan stroomlijnen. Met deze updates kunnen bedrijven hun content nog makkelijker overal publiceren en beheren. Bijvoorbeeld op websites, mobiel, IoT en de metaverse.

Marktexpansie

Naast verdere ontwikkeling van het CMS wil Storyblok de nu opgehaalde investering gebruiken voor uitbrieding in bestaande en nieuwe markten. De CMS-specialist is nu vooral actief in de Verenigde Staten en Europa, maar wil zijn werkzaamheden ook naar de APAC-regio uitbreiden. Ook wil de specialist meer gaan investeren in een ecosysteem van partners en applicaties.

Storyblok wordt momenteel gebruikt door 74.000 ontwikkelaars en marketeers in meer dan 130 landen, die gezamenlijk 120.000 projecten bouwen.

