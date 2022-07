Microsoft komt binnenkort met een soort van private app store waarmee bedrijven makkelijk bedrijfseigen applicaties naar al hun zakelijke devices kunnen uitrollen. De nu uitgebrachte oplossing is in wezen een vervanger van de eerder gestopte diensten Microsoft Store voor Business en Microsoft Store for Education.

Concreet is de nu aangekondigde oplossing van de techgigant een integratie van de Microsoft App Store met Microsoft Endpoint Manager. De dienst is gebaseerd op een krachtige API-laag met Microsoft’s Windows Package Manager.

Rijkere app-ervaringen

Met behulp van deze laatste dienst is de techgigant nu in staat voor bedrijven ‘rijkere’ app-ervaringen te bieden, direct vanuit de Endpoint Manager-console, zoals app-uitrol en controlefunctionaliteit voor app updates. Gebruikers kunnen ook Microsoft Intune gebruiken voor het instellen van policies voor wie toegang krijgt tot de Microsoft App Store.

Private apps distribueren

Vanaf 2023 gaat de techgigant het bedrijven mogelijk maken ook op deze manier toegang te geven voor een uitgebreide catalogus van applicaties boven en meer wat al standaard in de samengestelde Microsoft Store on Windows beschikbaar is.

Daarnaast moet er ondersteuning komen voor Windows Package Manager repositories die interne applicaties hosten. Hiermee kan de Microsoft App Store straks ook bedrijven de mogelijkheid geven hun eigen specifieke applicaties uit te rollen naar hun devices. Deze optie moet begin 2023 beschikbaar komen.