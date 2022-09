De Belgische IT-dienstverlener ACA Group heeft Flow Pilots, een aanbieder van digitale diensten uit Antwerpen, onder zijn vleugels genomen. Hiermee wil de IT-dienstverlener de groei van zijn activiteiten versnellen.

Met de overname krijgt ACA Group een bedrijf in handen met digitale expertise. Denk daarbij aan kennis over .NET-technologie, mobiele toepassingen, UX-ontwerp en het begeleiden van projecten op het gebied van digitale innovatie.

ACA Group wil hiermee de eigen positie verstevigen die het inneemt op het gebied van digitale transformatietrajecten. Ook moet de overname het dienstenaanbod verder uitbreiden.

Terugtrekken eigenaren Flow Pilots

De overname betekent ook dat softwarebedrijf Cipal Schaubroeck, eigenaar van Flow Pilots, zich uit het bedrijf terugtrekt. Dit bedrijf had in 2017 Flow Pilots overgenomen, maar liet het bedrijf geheel zelfstandig en onder eigen naam opereren. Ook trekt medeoprichtster en sinds 2019 CEO Dewi van de Vyver zich uit Flow Pilots terug.

Uitbreiding kantoornetwerk

De ACA Group beschikt met de komst van de dienstverlener uit Antwerpen over vier kantoren. Deze zijn gevestigd in Gent, Hasselt, Antwerpen en Leuven. In totaal werken er bij ACA Group nu 255 medewerkers.

ACA Group kondigt aan dat het in binnen- en buitenland blijft zoeken naar andere partijen om over te nemen. Vooral kijkt de IT-dienstverlener daarbij naar mkb’ers in dezelfde sector die een vergaande en duurzame samenwerking met of een overname door ACA Group willen overwegen. Bedrijven die belang hechten aan kwaliteit, innovatie en aan duurzaam ondernemen staan daarbij bovenaan het verlanglijstje.

Het is niet bekend wat ACA Group voor het overnemen van Flow Pilots betaalt.

