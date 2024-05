Linden-IT neemt branchegenoot ICTZaakwaarnemer over. De 120 medewerkers van dat bedrijf verhuizen mee naar de nieuwe eigenaar, waardoor Linden-IT groeit tot ruim 600 medewerkers. De nieuwe bedrijfscombinatie integreert de werkzaamheden van beide in de loop van dit jaar en doet dat onder de vlag van Linden-IT.

De oprichters van Linden-IT zien de overname als een logische stap in hun groeiplannen en als een kans om hun klanten een breder scala aan expertise te bieden. De acquisitie past volgens een verklaring van beide partijen in hun ambitie om gezamenlijk een sterkere marktpositie te veroveren.

“ICTZaakwaarnemer heeft een indrukwekkende groei laten zien in de afgelopen jaren”, aldus Gerbert Jan Valk, CEO van Linden-IT. “Met deze overname vergaren we een breder aanbod van IT-specialisten, waardoor wij onze dienstverlening verder kunnen ontwikkelen.”

Sterke partner gezocht

Maarten Goedmakers, voormalig CEO van ICTZaakwaarnemer, gaat bij Linden-IT aan de slag als Business Unit Directeur. Volgens hem is het na vijf jaar tijd voor een volgende stap en moet daarvoor een sterke partner aanhaken. “En daar is Linden-IT de beste kandidaat voor.” Goedmakers spreekt verder zijn waardering uit voor de persoonlijke aandacht die Linden-IT geeft aan de professionals die het detacheert.

Linden-IT streeft naar verdere groei in zowel Nederland als Zweden, waar het bedrijf ook actief is. Die groei wil het bedrijf realiseren door zowel organische groei als overnames. De overname van ICTZaakwaarnemer is dus mogelijk niet de laatste.

Marktaandeel uitbreiden

“We hebben in de afgelopen jaren grote, vooruitstrevende opdrachtgevers toegevoegd aan onze portefeuille”, aldus Valk van Linden-IT. “We hebben er vertrouwen in dat we met deze overname verder kunnen groeien en ons marktaandeel kunnen uitbreiden.”

De overname is in elk geval een manier voor Linden-It om zich te verzekeren van vers bloed in de gelederen, gezien het tekort aan IT’ers in Nederland. Volgens recent onderzoek van het bedrijf zelf is bijna een kwart van de Nederlandse organisaties in de afgelopen twee jaar minder hard gegroeid omdat ze onvoldoende IT-medewerkers konden vinden.

Snelle groeier

ICTZaakwaarnemer is in 2018 opgericht en focust zich op de werving van IT-professionals uit mbo en hbo. Het bedrijf won twee keer een FD Gazelle Award voor snelle groeiers binnen Nederland en veroverde onlangs een plekje in de FT1000, de ranglijst van de Financial Times voor de snelst groeiende bedrijven van Europa.

Volgens die lijst was het bedrijf in 2022 goed voor een omzet van ruim 6,7 miljoen euro, ten opzichte van iets meer dan 830.000 euro het jaar ervoor. Het samengestelde jaarlijks groeipercentage is 100,6 procent volgens deze ranglijst. Overigens is Linden-IT zelf ook geen flauwe groeier. De omzet van dat bedrijf groeide van 18,5 miljoen euro in 2021 tot ruim 33 miljoen in 2022.

