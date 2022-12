De Notepad-applicatie krijgt voor Windows 11 mogelijk tab-functionaliteit. Dit is gebleken uit een uitgelekt Twitter-bericht van een niet nader genoemde Microsoft-medewerker, zo berichten diverse techsites.

Uit het gelekte Twitter-bericht zou blijken dat de veertig jaar oude Notepad-applicatie in Windows 11 binnenkort een upgrade gaat krijgen. De afgelopen jaren is weinig aan de applicatie veranderd sinds de eerste verschijning in 1983 in Windows 1.0.

Tabs in Notepad

Concreet is de upgrade dat Notepad nu tabs-functionaliteit krijgt. Meer concreet geeft, zo blijkt uit een als vertrouwelijk aangemerkt screenshot, dat de interface nu op File Explorer lijkt met verschillende tabs. De verschillende tabs zijn in een balk aan de bovenkant zichtbaar. De balk heeft ook een +-icoon waarmee nieuwe tabs kunnen worden geopend.

De vertrouwelijkheid-markering zou betekenen dat het hierbij niet gaat om een toevallige early build of applicatie die met Microsoft-medewerkers wordt gedeeld. De waarschuwing geeft aan dat het wel mogelijk om een echt geplande update gaat. Desondanks is het natuurlijk wel onzeker of deze nieuwe functionaliteit daadwerkelijk het licht gaat zien.