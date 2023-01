Adobe gebruikt geen klantprojecten die in zijn cloudomgeving zijn opgeslagen voor het trainen van generatieve AI-modellen. Dit stelt Chief Product Officer Scott Belsky tegenover Bloomberg. Er was onrust ontstaan over de data waarmee de AI-modellen worden getraind en een vorig jaar uitgelekt screenshot van de nieuwe gebruiksvoorwaarden.

De laatste tijd is er veel aandacht voor generatieve AI-modellen. Deze AI-modellen, zoals ChatGPT en Dall-E van OpenAI, zijn getraind op (recente) content van anderen en zijn daarmee in staat nieuw materiaal te maken.

Contentmakers zijn bezorgd dat hun materiaal hiervoor wordt gebruikt, zonder dat zij daarvan op de hoogte worden gesteld of compensatie krijgen.

Gebruikersvoorwaarden Adobe

Eind vorig jaar lekte een screenshot uit van nieuwe Adobe gebruikersvoorwaarden. In deze voorwaarden, die via social media werden verspreid, zou de softwaregigant aangeven dat het afbeeldingen of video’s van klanten zou gebruiken om zijn eigen generatieve AI-modellen te trainen. Onder meer zou Adobe aangeven dat content-analyse een onderdeel wordt van de gebruiksvoorwaarden. Dit leidde tot veel verontwaardiging.

Reactie op ophef

Tegenover Bloomberg geeft Belsky aan dat de softwareleverancier “nog nooit” iets uit de opslag heeft gebruikt voor het trainen van AI-modellen. Volgens hem staat al tien jaar lang in de gebruiksvoorwaarden dat producten worden geanalyseerd voor het verbeteren van de functionaliteit.

Wanneer Adobe zou toestaan dat klanten hun gegevens via een opt-in voor het trainen van generatieve AI-modellen beschikbaar kunnen stellen, zou het bedrijf daar aandacht aan geven en uitleggen hoe deze gegevens zouden worden gebruikt, geeft de CPO aan. Belsky constateert verder dat de ophef rondom deze gebruiksvoorwaarden en het trainen van generatieve AI-modellen voor het bedrijf een ‘wake-up call’ was.

AI-integratie in bestaande producten

Adobe is druk bezig generatieve AI-tools in zijn softwareproducten te integreren. Tijdens de gebruikersconferentie in oktober 2022 werden daarvoor veel nieuwe AI-tools aangekondigd. Afbeeldingen en video’s die met hulp van AI zijn gemaakt en op het stockfotoplatform van de softwaregigant worden opgeslagen, moeten verplicht van labels worden voorzien en mogen geen identificeerbare personen weergeven.