Taken automatiseren, het simuleren van resultaten en het vinden van nieuwe doelgroepen. Dat zijn de doelen die Adobe stelt voor de AI-assistent in het eigen Adobe Experience Platform (AEP) voor marketeers.

Sinds donderdag is de AEP AI Assistant algemeen beschikbaar. Eerder liet Adobe de werking van deze tool al zien tijdens de Adobe Summit in maart. De nieuwe assistent moet zorgen voor een verhoogde productiviteit en een lagere toetredingsdrempel voor beginners.

Bij veel klanten al in gebruik

Adobe haalt aan dat er een fors klantenbestand voor AEP aanwezig is. Onder meer Coca-Cola, Marriott International, GM en Real Madrid maken ervan gebruik om hun klanten te profileren en te bereiken. Met de AI-tool moet zinnige informatie uit grote hoeveelheden data een stuk bereikbaarder zijn dan voorheen.

De AI-assistent zit genesteld tussen de bestaande AEP-suite. Dat betekent dat de tool inzichten kan bieden voor onder andere het Real-Time Customer Data Platform, Adobe Journey Optimizer en Customer Journey Analytics. De soorten vragen die AI Assistant kan beantwoorden, zijn divers: alles van technische kwesties tot algemene tips zijn uit de generatieve tool te plukken.

Specifieke doeleinden

Om de AEP AI Assistant concreter te duiden, licht Adobe een aantal use cases uit. Zo helpt het marketeers om productexpertise op te bouwen, waarbij er geen SQL-query nodig is om erachter te komen hoe vaak een segment wordt gebruikt in de dataset.

Net als bij andere GenAI-oplossingen kan de AI Assistant tevens content genereren. Denk hierbij aan campagnes of visualisaties voor specifieke producten, e-mailberichten of webpagina’s, of afbeeldingen via Adobe Firefly. Automatisch gegenereerde PDF’s en Word-documenten zouden daarnaast de meest repetitieve taken aanzienlijk sneller laten verlopen.

Een stapje verder gaan specifieke aanbevelingen, iets waar de AI Assistant marketeers wederom uit de brand mee helpt. Zo helpt de tool om de impact van bepaalde productwijzigingen te voorspellen en kan het aanraden of een product beter past bij een gerichte doelgroep.

