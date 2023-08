IBM heeft onlangs zijn generatieve AI-tool Watsonx Code Assistant for Z geïntroduceerd. Hiermee kunnen bedrijven hun oude in COBOL geschreven mainframe-applicaties makkelijker moderniseren, is de gedachte.

De nieuwe generatieve AI-tool maakt onderdeel uit van het IBM AI- en dataplatform Watsonx. Het is geschikt voor mainframe-omgevingen, meer in het bijzonder IBM Z-systemen, en moet ontwikkelaars helpen belangrijke oude COBOL-applicaties te ‘vertalen’ naar nieuwe Java-applicaties.

Vooral moet de tool helpen het COBOL-app modernisatieproces te versnellen door de mogelijke problemen (automatisch) op te lossen.

Lage kosten en meer skills voor ontwikkelaars

Daarnaast zorgt de tool ervoor dat de kosten voor de modernisatie en optimalisatie van de legacy COBOL-applicaties laag blijven. Verder geeft het ontwikkelaars de mogelijkheid om oudere oplossingen te beheren en te verbeteren.

De tool helpt volgens IBM ontwikkelaars de oude COBOL-code direct om te vormen naar hoge kwaliteit Java-code, waardoor zij zich meer op belangrijkere taken kunnen richten. Een voorbeeld hiervan is het toevoegen van nieuwe functionaliteit aan deze applicaties.

Overige functionaliteit

Met behulp van het geïntegreerde IBM Application Discovery and Delivery Intelligence inventariseer- en analysetool kunnen bedrijven de meest voor modernisatie in aanmerking komende applicaties identificeren. Ook kan Watsonx Code Assistant for Z helpen bij het refactoren van zakelijke diensten in COBOL, het transformeren naar hoogwaardige Java-code en het valideren van de uitkomsten hiervan via geautomatiseerd testen.

Onder de motorkap draait de generatieve AI-tool op basis van IBM’s eigen watsonx.ai-model met 20 miljard parameters.

Lees ook: IBM-klanten kunnen aan de slag met Meta’s LLaMA 2-model