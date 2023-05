De Amerikaanse techgigant IBM springt in de generatieve AI-markt met Watsonx. Met de introductie van het nieuwe AI- en dataplatform doet het bedrijf de belofte “next generation foundation models” voor bedrijven aan te drijven.

Deze week kondigde IBM de aanstaande komst van IBM Watsonx aan, een nieuw AI- en dataplatform waarmee ondernemingen de impact van de meest geavanceerde AI met vertrouwde gegevens kunnen schalen en versnellen.

De aankondiging werd gedaan tijdens Big Blue’s jaarlijkse Think-conferentie, waar IBM beloofde dat de release van het nieuwe “enterprise-ready” AI-platform “aanstaande” was.

Drie krachtige componenten

Het platform bestaat volgens IBM uit drie krachtige componenten. Ten eerste zal de AI-ontwikkelingsstudio van het platform toegang bieden tot door IBM gecureerde en getrainde foundationmodellen en open-source large language models (LLM’s). Deze zijn bedoeld voor “specifieke of branchespecifieke domeinen die gebruikmaken van gecureerde gegevens, waarbij bias gemakkelijker kan worden beperkt en snel kan worden aangepast met behulp van klantgegevens”.

Daarnaast belooft de Watsonx-toolkit voor governance van AI “een naadloze end-to-end AI-workflow te bieden waardoor AI gemakkelijker kan worden aangepast en geschaald”.

Tot slot is er de Watsonx Data Store, die gebouwd is op een open lakehouse-architectuur die geoptimaliseerd is voor governed data en AI workloads.

Beluister ook onze podcast-aflevering over lakehouses:

AI toevoegen aan alle aspecten van enterprise

IBM is ook van plan Watsonx-foundation models in te bouwen in al zijn belangrijke softwareproducten. Zo zal de Watson Code Assistant ontwikkelaars in staat stellen code te genereren met een eenvoudig commando in de Engelse taal. Daarnaast zal AIOps Insights AI Operations-mogelijkheden leveren, versterkt met foundation models om “meer inzicht te bieden in de prestaties in IT-omgevingen”.

De Amerikaanse techgigant belooft ook watsonx toe te voegen aan partnerplatforms zoals SAP.

IBM zegt dat Watsonx bedrijven zal helpen hun doelen te bereiken op allerlei gebieden. Het bedrijf noemt interactie en conversatie met klanten en werknemers, het automatiseren van zakelijke workflows en interne processen, het automatiseren van IT-processen, bescherming tegen bedreigingen en het aanpakken van duurzaamheidsdoelstellingen.

Arvind Krishna, voorzitter en CEO van IBM, vatte het nieuwe aanbod samen: “Met IBM Watsonx kunnen klanten snel aangepaste AI-mogelijkheden trainen en inzetten in hun hele bedrijf, terwijl ze de volledige controle over hun gegevens behouden.”

Lees ook: IBM-CEO: “werken op afstand kan je carrière schaden”