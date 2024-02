Microsoft heeft in preview build 26052 voor Windows 11 een verborgen functie toegevoegd waarmee gebruikers hun eigen stem kunnen klonen. Dit stelt hen in staat om een tekst-naar-spraakfunctie aan te passen aan hun eigen stem.

Op X deelt gebruiker ‘PhantomOfEarth’ een verborgen instellingenpagina binnen de nieuwe build. Deze pagina bevat de ‘Speak for me’-functie waarmee gebruikers een ‘voice avatar’ of hun eigen gesynthetiseerde stem kunnen kiezen om geschreven tekst om te zetten in spraak.

Gebruikers kunnen de stemfunctie bijvoorbeeld gebruiken tijdens online vergaderingen, waardoor personen met permanente of tijdelijke spraakproblemen toch kunnen deelnemen aan online bijeenkomsten met behulp van hun ‘eigen stem’.

De feature lijkt nog niet direct vanuit de instellingenpagina te werken, maar er is wel een workaround beschikbaar om de functie te activeren. Hiervoor download je de ViVeTool en plaats je de bestanden in de map c:\vivetool. Druk vervolgens op de Windows-toets + X en selecteer ‘Terminal (Admin)’. Voer in de Terminal het commando in: ‘c:\vivetool\vivetool /enable /id:47123936’. Open daarna met de Windows-toets + I de ‘Settings’. Ga naar ‘Accessibility’ en onder ‘Speech’ zou de nieuwe ‘Speak to me’-functie moeten verschijnen.

Ook Apple heeft stemkloonfunctie

Apple heeft ook al dergelijke functionaliteit in iOS uitgebracht, Personal Voice. Gebruikers moeten ongeveer een kwartier van hun eigen stemgeluid opnemen, waarna de software op het lokale apparaat een digitale kopie van de stem maakt. Deze functie werkt momenteel alleen nog in het Engels.

Lees ook: Geen Windows 12 in 2024, maar Windows 11 24H2: dit zijn de belangrijkste features