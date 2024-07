Over drie maanden geen support meer voor 21H2- en niet-zakelijke 22H2-versies van Windows 11

Ondersteuning voor de eerste release van Windows 11 (21H2) stopt bijna. Gebruikers van deze versie van Microsofts meest recente besturingssysteem hebben nog 90 dagen, zo’n drie maanden dus, om te upgraden. Wie 21H2 dan nog blijft gebruiken, moet het na 8 oktober van dit jaar stellen zonder updates, security patches en andere fixes. In het geval van 22H2 kunnen zakelijke gebruikers nog een jaar ondersteuning tegemoet zien, alle andere gebruikers niet meer.

Op 8 oktober krijgen 21H2 en 22H2-gebruikers nog één grote security update, volgens Microsoft in diens officiële berichtgeving. Daarna is het zaak te upgraden of zonder support verder te gaan. In het geval van 22H2 kunnen zakelijke gebruikers nog wel een jaartje vooruit qua ondersteuning, dus iedereen met een Enterprise-, Education- of IoT Enterprise-versie.

Voor Home- en Pro-gebruikers eindigt de 22H2-support na 8 oktober 2024. De 21H2-versie bood sowieso alleen nog maar support voor zakelijke Windows-versies. De Home en Pro-versies hiervan hadden al sinds oktober vorig jaar geen support meer. Na 8 oktober van dit jaar stopt de ondersteuning dus ook voor de diverse zakelijke varianten die hier nog op draaien.

Automatisch over naar 23H2

Zakelijke Windows 11-gebruikers wiens apparaat niet onder het beheer van een IT-afdeling valt, gaan na 8 oktober overigens automatisch over naar de 23H2-versie van het OS.

Versie 23H2 voor Home en Pro blijft nog tot 11 november 2025 ondersteuning genieten, die voor de zakelijke gebruikers tot 10 november 2026. Versie 24H2 is feitelijk ook al uit, maar alleen nog beschikbaar op Copilot+ pc’s. Deze versie is zelfs nog niet opgenomen in de officiële versiedocumentatie voor Home en Pro, en evenmin in die van de diverse zakelijke varianten.

Lees ook: Microsoft trekt optionele Windows 11-update in na problemen met opstarten en taakbalk