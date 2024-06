Nieuwste Windows 11-update maakt standaard bestanden comprimeren in 7-zip en .tar mogelijk

De nieuwste update van Windows 11 stelt gebruikers voor het eerst in staat om zonder aanvullende software bestanden te comprimeren in andere formaten dan .zip. Zo is het mogelijk bestanden te verkleinen met behulp van de 7-zip- of Tape Archive– (.tar) compressiealgoritmes.

Het gaat om de KB5039302-update van Windows 11-versie 23H2 die nu in preview is. Deze is optioneel is te downloaden via de instellingen van Windows. Na het installeren van de update moet het contextmenu bij een rechtermuisklik in Windows Verkenner aanvullende opties bieden voor bestandscompressie.

De afgelopen decennia bood dit contextmenu standaard alleen de mogelijkheid om bestanden in te pakken via het ZIP-compressiealgoritme. Nu biedt het via de ‘Compress to…’ (Comprimeren naar…) standaard meer opties, evenals de mogelijkheid verschillende compressieprogramma’s te gebruiken. Via ‘Meer opties weergeven’ kunnen gebruikers aanvullende formaten kiezen en details bewerken. Zo kunnen die het compressieniveau kiezen en het soort data dat in ieder gecomprimeerd archief moet worden opgeslagen.

Het was uiteraard al veel langer mogelijk om compressieopties aan dit contextmenu toe te voegen. Deze maakten echter niet standaard deel uit van de gereedschapskist die Microsoft aan Windows-gebruikers bood.

Niet voor iedereen meteen beschikbaar

Het betreft overigens een ‘gradual rollout’, wat betekent dat de functie niet per se meteen beschikbaar op alle geüpdatete apparaten maar geleidelijk beschikbaar komt. De Windows-versie van deze redacteur bood de optie na updaten in elk geval nog niet.

Het is überhaupt nog niet zo lang dat Windows andere archiefformaten native ondersteunt. Microsoft kondigde in mei vorig jaar aan dat Windows 11 22H2 formaten als .rar, .gz en .tar zou gaan ondersteunen.

‘Terug naar bureaublad’-knop ook weer standaard aan

Andere vernieuwingen en toevoegingen die gradueel worden uitgerold in deze update zijn eenvoudiger accountbeheer, de standaard activering van de knop uiterst rechts op de taakbalk om meteen naar het bureaublad terug te keren en, hoe kan het ook anders: meer advertenties, zoals een kaart met aanbevelingen voor Game Pass-gebruikers. Die toont bij zowel Home als Pro-gebruikers, maar alleen bij gebruikers die geregeld op hun apparaat gamen.

Vernieuwingen die wél voor iedereen meteen beschikbaar zijn, betreffen onder meer een fix voor een bug die zich voordeed bij gebruik van de snippet-tool. Ook is een issue verholpen die het onmogelijk maakte usb-sticks ‘veilig te verwijderen’ wanneer taakbeheer actief is.

