Grok vloekt en schreeuwt als ongecensureerd ChatGPT-alternatief

Groks nieuwe vloekende chatbot volgt Elon Musks plan om een ongecensureerd alternatief voor ChatGPT te bieden. Deze week bracht xAI een nieuwe spraakinteractiemodus uit voor zijn Grok 3 AI-model, momenteel beschikbaar voor premiumabonnees.

Deze functie lijkt volgens Ars Technica enigszins op OpenAI’s Advanced Voice Mode voor ChatGPT. Maar in tegenstelling tot ChatGPT biedt Grok verschillende ongecensureerde persoonlijkheden waar gebruikers uit kunnen kiezen. Momenteel worden deze allemaal geuit door dezelfde standaard vrouwelijke stem. De beschikbare modi omvatten onder andere een losgeslagen modus en een versie die verbale seksuele scenario’s naspeelt.

Eerder deze week vestigde AI-onderzoeker Riley Goodside de aandacht op de extreme losgeslagen modus door een video te tweeten waarin hij de spraakchatbot herhaaldelijk onderbrak. Toen hij de chatbot vroeg om harder te schreeuwen, begon deze te gillen. Standaard gebruikt de losgeslagen modus grove taal, scheldt en kleineert de gebruiker voortdurend.

Groot aantal spraakpersoonlijkheden

Naast deze extreme modus biedt Grok andere spraakpersoonlijkheden. Denk daarbij aan een Verteller die verhalen vertelt, een Romantische-modus die stottert en onzeker praat, en een Meditatie-modus die gebruikers door een meditatieve ervaring leidt. Er is ook een Complot-modus die graag over complottheorieën, UFO’s en Bigfoot praat.

Dit naast een Onbevoegde Therapeut die de rol van een gesprekspsycholoog speelt. En een Grok Doc die zich voordoet als een dokter. Verder bevat het systeem een Sexy-modus, gemarkeerd als 18+. Die functioneert als een telefoonsekslijn. Ook een Professor die zich richt op wetenschappelijke onderwerpen is beschikbaar.

Deze aanpak van xAI is duidelijk het tegenovergestelde van andere AI-bedrijven zoals OpenAI, die gesprekken over niet-veilige onderwerpen of risicovolle scenario’s censureren. Zo zal de Sexy-modus expliciete seksuele situaties bespreken, iets wat ChatGPT’s stemmodus niet toestaat. OpenAI heeft onlangs echter de moderatie van de tekstversie van ChatGPT versoepeld, waardoor sommige erotische gesprekken nu wel mogelijk zijn.

Minder beperkingen dan ChatGPT

Wat we zien met Groks stemmodus lijkt in lijn met Elon Musks oorspronkelijke plannen voor xAI toen hij het bedrijf vorig jaar oprichtte. Musk kondigde aan dat hij wilde dat xAI’s chatbots ongecensureerde antwoorden zouden geven, in tegenstelling tot ChatGPT, dat hij als te beperkend en politiek links beschouwt. Eerder zagen we al dat xAI Grok toestond om grotendeels ongecensureerde afbeeldingen te genereren via het X-sociale netwerkplatform.

Technologisch gezien is het nieuw om te communiceren met een stem-AI-chatbot die zichzelf niet censureert en officieel door een technologiebedrijf wordt aangeboden, in plaats van als een jailbreak of open-source hack. Dit is waarschijnlijk de eerste chatbot met deze mogelijkheden.

Toch bleek uit tests dat Groks stemmodus zich vaak herhaalde en vastliep in loops, bijna alsof het vooraf geprogrammeerde gesprekspunten herkauwde. Het is lang niet zo vloeiend als ChatGPT’s Advanced Voice Mode, maar het is provocerend – en dat is waarschijnlijk precies wat Musk ermee wil bereiken.