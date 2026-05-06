Musk steekt 55 miljard in Terafab, al is er meer dan geld nodig

SpaceX en Tesla zijn van plan om gezamenlijk 55 miljard dollar te investeren in Terafab, de chipfabriek in Texas die het in samenwerking met Intel hoopt te construeren. Uiteindelijk kan de totale investering oplopen tot 119 miljard dollar.

De hoogte van de financiële bijdrage werd duidelijk via een aanvraag die vandaag openbaar werd. De fabriek, Terafab genaamd, is gepland in het Texaanse Grimes County binnen een nieuw aangewezen herbestemmingszone. Lokale autoriteiten buigen zich in juni over een overeenkomst voor een vrijstelling op onroerendgoedbelasting.

Het gaat om een complex voor chipproductie en geavanceerde computing in meerdere fasen. SpaceX schat dat de totale investering kan oplopen tot 119 miljard dollar als alle fasen worden voltooid. Het voornaamste doel is om de afhankelijkheid van chipspelers af te laten nemen, voornamelijk TSMC, Samsung en Nvidia.

AI-rekenkracht als bottleneck

Musk heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor tekorten in het aanbod van geavanceerde chips, waarbij hij rekenkracht bestempelt als het voornaamste knelpunt voor het opschalen van AI-systemen. Terafab moet die afhankelijkheid doorbreken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zeker als men van plan is eigen GPU’s te bouwen. Buiten Nvidia en AMD zijn alleen Google en AWS erin geslaagd een volwaardige AI-chip voor training te bouwen die concurreert met de gebruikelijke GPU-bouwers. In beide gevallen heeft dit jaren geduurd en als het om AWS gaat, zijn er nog altijd twijfels over de competitieve aard van Trainium versus TPU’s en GPU’s. Afgezien hiervan is de uitgebreide expertise van een chipfabrikant niet zomaar te evenaren, ook niet via de jacht op talent. Het Taiwanese TSMC staat op eenzame hoogte als het om de meest geavanceerde procedés gaat om AI-chips te vervaardigen.

Musks bedrijven staan er echter niet alleen voor. Eerder kondigde Intel al aan deel te nemen aan Terafab, waarbij logica, geheugen en packaging nauwer geïntegreerd zullen worden. Het project richt zich op chips voor zowel autonome voertuigen en humanoïde robots als grootschalige datacenters. Dit vergt niet altijd de meest moderne of geavanceerde procedés. Musk liet in maart al weten dat Terafab zich in Austin vestigt, nabij Tesla’s bestaande Gigafactory. De roadmap is ambitieus en voorziet productie in 2029, al meldden we al dat de beoogde schaal aanzienlijk meer kapitaal vereist dan aanvankelijk aangekondigd.

Minder afhankelijkheid gaat lang duren

De afhankelijkheid houdt voorlopig stand. Medio vorig jaar sloot Tesla nog een grote deal met Samsung ter waarde van 16,5 miljard dollar voor de productie van nieuwe AI-chips in Texas. Dit was voor het lang kwakkelende Foundry-component van Samsung goed nieuws; het legt het al jaren af tegenover TSMC als het om de meest lucratieve contracten gaat.