Microsoft bereid onderhandelingen met OpenAI over miljardenalliantie op te breken

Microsoft is bereid om de onderhandelingen met OpenAI over de toekomst van hun miljardenalliantie stop te zetten. De reden is dat OpenAI zich wil omvormen tot een winstgericht bedrijf.

Dit meldt de Financial Times. Volgens personen die bekend zijn met de plannen van Microsoft, overweegt het softwarebedrijf de complexe gesprekken met de AI-start-up van $300 miljard te beëindigen als beide partijen er niet in slagen het eens te worden over cruciale kwesties. Een van die kwesties is de omvang van Microsofts toekomstige belang in OpenAI.

In dat geval zou Microsoft vertrouwen op het bestaande commerciële contract om toegang te behouden tot OpenAI’s technologie tot 2030. Tenzij er een aanbod komt dat gelijkwaardig of beter is dan de huidige afspraken, aldus deze personen. Zij benadrukken dat Microsoft te goeder trouw handelt. En dat beide partijen dagelijks overleggen om tot een voorstel te komen, met de hoop een overeenkomst te bereiken.

OpenAI heeft een overeenkomst met Microsoft nodig om de transitie van een non-profitstructuur naar een regulier commercieel bedrijf af te ronden. Dat maakt volgens OpenAI financiering vrij en een beursgang mogelijk. Microsoft moet deze overgang voor het einde van het jaar goedkeuren, anders riskeert OpenAI miljarden aan investeringen van andere partijen, waaronder SoftBank, te verliezen.

Onderhandelingen over aandelenverdeling

In het afgelopen jaar hebben de partijen flink onderhandeld over hoeveel aandelen Microsoft zou moeten krijgen in het nieuwe bedrijfsmodel, in ruil voor de meer dan $13 miljard die het al in OpenAI heeft geïnvesteerd. De mogelijke aandelenverdeling varieerde tussen de 20% en 49%. Ook herzien de partijen het bredere contract, dat werd opgesteld toen Microsoft in 2019 $1 miljard investeerde in OpenAI.

Volgens de huidige afspraken heeft Microsoft exclusieve rechten om toegang tot OpenAI-modellen te verkopen. Het bedrijf ontvangt 20% van de inkomsten tot een maximum van $92 miljard. Volgens meerdere bronnen dicht bij de onderhandelingen wil Microsoft niet toegeven op het punt van toegang tot OpenAI’s technologie. Noch op het aandeel in de inkomsten.

De Wall Street Journal meldde eerder deze week dat OpenAI een ultieme dreiging overwoog. Namelijk Microsoft beschuldigen van concurrentiebeperkend gedrag binnen hun samenwerking.

Volgens iemand dicht bij OpenAI is Microsofts opstelling te omschrijven als een harde onderhandelingstactiek, waarbij ze OpenAI onder druk zetten. Tegelijkertijd echter is toegang tot de intellectuele eigendom van OpenAI essentieel voor Microsoft om de concurrentie met onder andere Google en Meta vol te houden in de AI-markt.

Microsoft is de afgelopen maanden al begonnen minder afhankelijk te worden van OpenAI-modellen. In mei stelde het bedrijf het Grok-model van Elon Musks xAI beschikbaar aan zijn klanten in de cloud.

Andere contractissues

Ook andere onderdelen van het huidige contract worden heronderhandeld. Denk daarbij aan Microsofts exclusieve recht om OpenAI-software te verkopen via Azure. Maar ook aan het voorkeursrecht om infrastructuur te leveren, en toegang tot de intellectuele eigendom van OpenAI voorafgaand aan de ontwikkeling van algemene kunstmatige intelligentie. Dat laatste verwijst naar een systeem dat autonoom beter presteert dan mensen in de meeste economisch waardevolle taken. Deze bepaling wordt waarschijnlijk geschrapt.

OpenAI-CEO Sam Altman (foto) en CFO Sarah Friar hebben ook aangegeven dat het bedrijf moeite heeft met het verkrijgen van voldoende rekenkracht om ChatGPT te laten draaien. De applicatie heeft inmiddels 500 miljoen wekelijkse gebruikers.

Twee voormalige Microsoft-bestuurders die betrokken waren bij het beheer van OpenAI’s infrastructuurbehoeften, zeiden dat de relatie tussen beide partijen flink onder druk is komen te staan door Altman’s herhaalde eisen voor snellere toegang tot meer rekenkracht.

Zelfs als de geschilpunten worden opgelost, moet de transactie nog worden goedgekeurd door procureurs-generaal in Delaware en Californië. De structuurwijziging wordt bovendien juridisch aangevochten door xAI-oprichter Musk. Voormalige OpenAI-medewerkers steunen hem daarbij.