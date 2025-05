OpenAI in gesprek met Microsoft over toekomstige beursgang

OpenAI en Microsoft onderhandelen over nieuwe voorwaarden voor hun miljardensamenwerking. De gesprekken moeten de weg vrijmaken voor een toekomstige beursgang van de ChatGPT-maker. Een belangrijk discussiepunt is hoeveel aandelen Microsoft krijgt in ruil voor de meer dan 13 miljard dollar (11,7 miljard euro) die het al heeft geïnvesteerd.

Dat stelt Financial Times op basis van bronnen. De onderhandelingen hebben betrekking op het contract dat oorspronkelijk in 2019 werd opgesteld en nog tot 2030 doorloopt. Dit contract regelt de toegang van Microsoft tot OpenAI’s intellectuele eigendommen, zoals modellen en producten, evenals een omzetaandeel uit productverkoop.

Volgens ingewijden is Microsoft bereid om een deel van zijn aandelenbelang in de nieuwe winstgerichte tak van OpenAI op te geven in ruil voor toegang tot technologie die na 2030 wordt ontwikkeld. Deze deal is essentieel voor OpenAI’s herstructureringsplannen.

Van non-profit naar beursgenoteerd bedrijf

OpenAI werd in 2015 opgericht als een non-profitorganisatie door onder anderen Sam Altman en Elon Musk. In 2019 lanceerde het bedrijf een winstgevende dochteronderneming waarin externe partijen konden investeren in ruil voor een aandeel in toekomstige winsten, tot een bepaalde limiet.

CEO Sam Altman heeft aangegeven dat zijn doel is om artificial general intelligence te bouwen, systemen die de capaciteiten van mensen overtreffen. Om dit te bereiken, heeft OpenAI vorig jaar oktober 6,6 miljard dollar opgehaald bij investeerders als SoftBank, Microsoft en verschillende durfkapitaalfondsen. In maart volgde nog eens 40 miljard dollar in een ronde onder leiding van SoftBank.

Recent heeft OpenAI omstreden plannen laten varen die de uiteindelijke controle van het bedrijf door het non-profitbestuur zouden wegnemen. Wel houdt het vast aan het plan om de zakelijke tak om te vormen tot een public benefit corporation, een bedrijfsvorm die naast winst ook maatschappelijk belang nastreeft. Dit model wordt ook gebruikt door concurrenten Anthropic en xAI.

Spanningen in de samenwerking

De onderhandelingen worden bemoeilijkt door toenemende spanning tussen de bedrijven. Hoewel ze nauw samenwerken – Microsoft heeft OpenAI’s technologie geïntegreerd in zijn softwareproducten en levert rekenkracht voor het trainen van AI-modellen – zijn de ambities van OpenAI veranderd.

De startup richt zich steeds meer op zakelijke klanten met AI-producten en zoekt partners zoals SoftBank en Oracle om een eigen computerinfrastructuur op te bouwen, genaamd ‘Stargate’. Dit heeft geleid tot frictie met Microsoft, volgens bronnen met directe kennis van de relatie.

“De frictie komt deels door de stijl. OpenAI zegt tegen Microsoft ‘geef ons geld en rekenkracht en blijf verder uit de weg: wees blij dat je met ons mee mag rijden.’ Dat leidt natuurlijk tot spanningen,” aldus een senior medewerker van Microsoft. “Eerlijk gezegd is dat een slechte partnerhouding, het toont arrogantie.”

Ondanks deze uitdagingen zegt een persoon dicht bij OpenAI: “Microsoft wil nog steeds dat deze conversie slaagt. Het is niet zo dat alles naar de knoppen is en er open oorlog is. Er is een moeilijke onderhandeling gaande, maar we zijn er zeker van dat het gaat lukken.”

Voor OpenAI is het cruciaal dat deze herstructurering slaagt. De vereiste om naar een meer conventionele winstgerichte structuur over te gaan is “een erkenning op hoog niveau van wat nodig is om dit bedrag aan geld op te halen,” aldus een bron dicht bij OpenAI. “Het ophalen van 40 miljard dollar onder een winststructuur met limiet is niet haalbaar.”

