Kwartaalcijfers Microsoft imponeren kort na grote ontslagronde

Dit jaar heeft Microsoft grofweg 25.000 medewerkers ontslagen. Het heeft dit duidelijk niet gedaan op basis van de kwartaalcijfers: die imponeren opnieuw voor Q4 van het financiële jaar.

De cijfers, die gisteren werden gerapporteerd, bevatten een unicum. Voor het eerst maakt Microsoft wereldkundig hoeveel omzet er precies is behaald uit de Azure-divisie, te weten 108 miljard dollar in 2024. Voor dit jaar voorspelt het bedrijf 117 miljard dollar aan omzet. Zoals Neowin aankaart is dit zo’n 36 procent minder dan marktleider AWS, maar op een groeitraject. Het zou dus kunnen dat Azure AWS rond 2029 zou inhalen qua omzet. Vanzelfsprekend is er nog sprake van een groot verschil, maar het laat zich raden waarom Microsoft nu wel graag de Azure-cijfers apart meldt.

Goed kwartaal (voor wie nog bij Microsoft werkt)

Dit kwartaal groeide Azure zelfs met 34 procent op basis van de omzet. Om nog te benadrukken hoe sterk deze rapportage een koerswijziging is voor Microsoft: voorheen was het altijd giswerk als het gaat om de precieze omzet van Azure omdat het binnen de Intelligent Cloud-divisie geschaard werd. Daarbinnen vallen ook Dynamics 365, SQL Server, Windows Server, Visual Studio en meer. Het was daardoor slechts sporadisch mogelijk om het formaat van Azure qua omzet te kunnen vaststellen.

Over alle divisies verspreid is de totale nettowinst 27,2 miljard dollar voor Microsoft. Met een ontslagronde voor 2025 die deze maand 9.000 telt en over het gehele jaar 25.000 is die combinatie van feiten ietwat frappant. Microsoft, zoals vele partijen, gooit alle ballen op AI, waardoor CEO Satya Nadella vermoedt dat er minder mensen nodig zijn binnen het bedrijf om dat AI-initiatief een succes te maken.

Nu heeft Microsoft zeker fikse uitdagingen. Hoewel het in een vergevorderd stadium zit met OpenAI om de modellen van die AI-specialist te blijven gebruiken, heeft het zelf relatief weinig te bieden als het gaat om LLM’s of eigen AI-oplossingen. Copilot is grotendeels gebouwd op OpenAI-technologie, waar de AI-assistentie binnen Microsofts aanbod ook plaatsvindt. Daar waar concurrent Google bijvoorbeeld wel een sterk eigen aanbod heeft ontwikkeld en blijft ontwikkelen, is dit voor Microsoft nog een puzzel.

Aandeel stijgt licht

Op basis van het nieuws is de marktwaarde van Microsoft verder gestegen. Nadat de beurs was gesloten waren alle aandelen van het bedrijf meer dan 4 biljoen dollar waard. Alleen GPU-maker Nvidia heeft dit bedrag eerder bereikt.

