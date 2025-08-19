Microsoft lost Windows 10-bug op na week vol technische problemen

Microsoft heeft een kritieke Windows-upgrade bug verholpen die sinds 12 augustus gebruikers plaagde. De problemen beÃ¯nvloedden zowel Windows 10-naar-11-migraties als Server-upgrades, terwijl gebruikers al dagen worstelden met andere Patch Tuesday-complicaties.

De upgrade-bug was er slechts een in een reeks aan problemen door toedoen van de August Update. Installatiefouten, datacorruptie en defecte Event Viewer-logs teisterden dezelfde update. Recovery-opties in oudere Windows-versies liepen eveneens vast, waardoor gebruikers in feite gevangen waren in de huidige versie.

Wijdverspreide upgrade-blokkades

De tijd dringt juist voor gebruikers van Windows 10 die ternauwernood een tijdige upgrade naar Windows 11 willen maken. Vanaf 14 oktober is het oude OS namelijk niet meer ondersteund. Sinds de Patch Tuesday-updates van augustus kampten organisaties echter met error 0x8007007F bij dergelijke systeemupgrades. Getroffen waren onder meer overgangen van Windows 10 versie 1809 naar Windows 11 22H2 en 23H2, evenals diverse Windows Server-upgrades.

Snelle fix, trage communicatie

Microsoft bevestigde op 18 augustus (gisteren op moment van schrijven) dat het probleem was opgelost, maar gaf aan dat de fix al op 15 augustus beschikbaar was. Waarom het techbedrijf drie dagen wachtte met het publiekelijk tracken van dit kritieke probleem, is onduidelijk.

Opvallend is dat Windows 11 versie 24H2 en Windows Server 2025 geen last hadden van deze problemen. Microsoft positioneert de nieuwste Windows 11-variant als zijn “meest betrouwbare” cliÃ«nt-OS ooit. Hoe dan ook zullen velen de sprong moeten wagen naar het nieuwe Windows, tenzij men zonder securityupdates wil doorwerken, hun systemen volledig offline draaien of een extra supportjaar hebben aangeschaft.

