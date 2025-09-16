Pega Smart Investigate krijgt agentic AI-boost voor snellere opsporing van betalingsuitzonderingen

Pega Smart Investigate Agentic Automation belooft banken snellere en goedkopere afhandeling van zogeheten betalingsuitzonderingen (payment exceptions, in het Engels), oftewel gevallen waarin niet betaald wordt of kan worden. De vernieuwde versie voegt vooral extra generatieve AI-mogelijkheden toe aan het bestaande aanbod. Dit moet leiden tot een beter geautomatiseerde afhandeling van cases waarbij onderzoek nodig is.

Veel banken vertrouwen nog steeds op handmatige processen voor het afhandelen van zaken waarbij niet betaald is, ondanks de groeiende complexiteit in de markt. Recente tariefwijzigingen hebben operationele uitdagingen veroorzaakt, met plotselinge pieken in grensoverschrijdende betalingen en nieuwe patronen in geldstromen door verschuivende handelsstromen tussen landen.

Volgens Boston Consulting Group groeit de wereldwijde betalingsmarkt tot 3,3 biljoen dollar in 2031. Met strengere sancties en controles en nieuwe regelgeving blijft het aantal gevallen van payment exceptions toenemen, wat vraagt om een nieuwe oplossing. Of eigenlijk geen nieuwe oplossing in dit geval, maar een vernieuwde versie van een al bestaand stuk software, Pega Smart Investigate.

MCP-ondersteuning

Een belangrijk aspect van Pega Smart Investigate Agentic Automation is de ondersteuning voor MCP (Model Context Protocol). Hierdoor kunnen Pega-processen agents van derde partijen inschakelen en vice versa. Daarmee kunnen bestaande omgevingen en systemen geïntegreerd worden. De oplossing combineert non-deterministische, generatieve AI met deterministische, op regels gebaseerde intelligentie binnen het Pega-platform waar banken al decennia gebruik van maken.

SWIFT ISO 20022 en agentic AI

Pega Smart Investigate Agentic Automation onderscheidt zich volgens Pega door als enige software native ondersteuning te bieden voor de nieuwste SWIFT ISO 20022-standaarden. Daarnaast zit er met deze nieuwe versie agentic AI in de oplossing. Daarmee borduurt het voort op de toevoeging van generatieve AI in eerdere versies van de software. De oplossing gebruikt Pega’s Agentic Process Fabric om workflows en agents te selecteren op basis van de verzoeken die binnenkomen.

Snel workflows opzetten met Pega Blueprint

Uiteindelijk is heel veel van wat door het leven gaat als agentic AI voor een groot deel het optimaal inrichten van workflows. Via de Pega Blueprint design agent kunnen banken volgens Pega snel van dit soort workflows creëren voor nieuwe betalingstypes. Dit kunnen ze doen door het proces te beschrijven of documentatie te uploaden.

Voor SWIFT-gebaseerde berichten analyseert Pega Smart Investigate Agentic Automation automatisch de intentie van zowel traditionele MT-formaten als nieuwe MX-formaten. Het genereert activiteitsoverzichten, opent nieuwe cases en biedt oplossingsrichtlijnen voor complexe situaties. Dit alles moet het onderzoek naar betalingsuitzonderingen versnellen.