Pega Blueprint-update voorkomt compliance-kopzorgen

De workflow design agent van Pega, Blueprint, krijgt een forse update. Vanaf nu kunnen organisaties hun bedrijfsdata veilig verwerken in elke regio zonder dit handmatig te hoeven doen.

Pega Blueprint draait sinds vandaag in regionale cloudomgevingen voor de VS, het Verenigd Koninkrijk, de EU, Australië, Japan en Singapore. Bedrijven kunnen hun data en geüploade documenten zoals BPMN-bestanden, video’s en screenshots nu binnen lokale jurisdicties opslaan en verwerken. Elke regio heeft een eigen variant op privacywetgeving waar bedrijven zich aan moeten houden. Met Blueprint moet dit listige werk uit handen te nemen zijn. Blueprint moet compliance met regelgeving als de AVG in Europa, APPs in Australië en APPI in Japan vergemakkelijken.

Wie Blueprint omarmt, zal wellicht met andere collega’s gaan praten over hun processen. De workflow design agent laat business- en IT-teams namelijk samen applicaties ontwerpen. GenAI combineert Pega daarbij met best practices om snel moderne workflows te creëren. Multinationals kunnen daarmee bijvoorbeeld veiliger samenwerken over landsgrenzen heen.

Dedicated storage voor cloudklanten

Pega Cloud-klanten krijgen een extra optie. Blueprint-gerelateerde documenten belanden in client-specifieke S3-buckets binnen hun eigen Virtual Private Clouds. Deze volledige isolatie geeft organisaties meer controle over hun data.

De uitbreiding borduurt voort op bestaande privacy-maatregelen. Alle Blueprint-content blijft alleen zichtbaar voor geautoriseerde gebruikers. Klantdata wordt niet gebruikt voor het trainen van AI-modellen, noch die van Pega zelf noch die van partners. Data-at-rest krijgt 256-bit AES-encryptie, data-in-transit HTTPS/TLS-bescherming.

Voorbij Blueprint neemt Pega al aardig wat werk weg voor organisaties. Zo lanceerde het een agentic update voor Smart Investigate dat we in september bespraken. Ook daar was sprake van een opfrissing van een bestaande oplossing, met agentic AI-functionaliteit als nieuwe mogelijkheid.

Gefedereerde toegangscontroles

Organisaties die Blueprint koppelen aan hun interne single sign-on infrastructuur kunnen ook vanaf nu role-based access configureren. Dit stroomlijnt de security en login-ervaring voor gebruikers.

Pega Blueprint past zich verder automatisch aan regionale talen en persona’s aan. Dit moet adoptie stimuleren bij verspreide teams die anders in andere tijdzones of in een andere taal hadden moeten communiceren over hun processen. Door zowel de ervaring als de infrastructuur te lokaliseren kunnen teams over regio’s heen met meer vertrouwen samenwerken, zo stelt Pega. Het kan goed dat die automatische vertaalslag aardig wat misverstanden voorkomt.

AI-governance

Naast compliance is governance een kopzorg voor organisaties. Pega heeft hierop geanticipeerd met Blueprint. Een operation center houdt toezicht op alle GenAI-oplossingen van Pega. Content filters verwijderen potentieel kwaadaardige of schadelijke responses.

“Naarmate Pega Blueprint-adoptie wereldwijd groeit, hebben we de privacy- en securitybasis uitgebreid om aan regionale data governance-eisen te voldoen,” aldus Kerim Akgonul, Chief Product Officer bij Pega. De verbeteringen moeten snellere prestaties, betere compliance en een frictieloze ervaring voor teams over regio’s heen mogelijk maken.