Met Workday Data Cloud krijg je directe toegang tot HR en financiële data

Workday introduceert een eigen Workday Data Cloud. Dit is een nieuwe datalaag die organisaties moet helpen waarde uit hun HR en financiële data te halen. De Workday Data Cloud is direct te koppelen aan bestaande analyse- en dataclouds van derden via zero-copy.

De term Data Cloud gebruiken steeds meer organisaties. Bij sommige partijen is het een compleet nieuwe database, bij andere is het een nieuwe API-laag, waarmee men kan communcieren. Bij Workday, lijkt het laatste het geval te zijn. Het doel van de Data Cloud is om derde partijen, of AI-oplossingen van derden, betere toegang te bieden tot HR en Finance data.

Partnerships met Data Clouds

Workday heeft diverse partnerships aangekondigd met andere data clouds. Hierdoor kan de HR en Finance data straks ook effectief gebruikt kan worden door derde partijen. De eerste partnerships zijn met Snowflake, Databricks en Salesforce, al die platformen hebben een zero-copy integratie met Workday Data Cloud. Hiermee hebben klanten een directe koppeling met de data, zonder dat de data wordt gekopieerd naar andere clouds. De tools van Snowflake, Databricks en Salesforce kunnen direct aan de slag met de core HR en financiële data.

Een retailer kan nu bijvoorbeeld Workday-data over medewerkers combineren met Snowflake-data over winkelprestaties. Dit soort combinaties helpt organisaties begrijpen welke teams de meeste verkopen genereren en waarom. Finance teams kunnen Workday’s financiële informatie verenigen met markt- en risicodata in Databricks voor real-time forecasting en scenarioplanning.

Componenten Workday Data Cloud

Workday Data Lake, biedt veilige toegang tot een gecontroleerde catalogus van Workday-objecten uit verschillende modules. Denk aan HCM, Recruiting, Payroll, Learning en Financial Management.

Workday Data Connect, maakt een bidirectionele zero-copy verbinding mogelijk om data te delen tussen Workday en platformen zoals Snowflake, Databricks en Salesforce Data Cloud via een Apache Iceberg-verbinding. HR- en financiële data zijn hiermee toegankelijk in externe platformen, terwijl klant- en marktdata in Workday is geladen zonder duplicatie.

Workday Live Data Query, verschaft directe SQL-toegang tot Workday’s core bedrijfsdata. Hiermee krijgen klanten binnen enkele minuten toegang hebben tot benodigde informatie in plaats van maanden. Dit versnelt geavanceerde analyses en AI-modelontwikkeling.

Workday Prism, breidt Workday’s data-integratie uit om inkomende zero-copy queries van externe platformen te ondersteunen, terwijl Workday’s governance- en beveiligingsstandaarden gehandhaafd blijven.

Een grote data cloud

Uiteindelijk kunnen alle data clouds aan elkaar worden geknoopt en krijg je één grote data cloud. Christian Kleinerman van Snowflake beschrijft deze samenwerking als “een grote stap voorwaarts” in hoe bedrijven hun waardevolste asset kunnen benutten: hun data. Stephen Orban van Databricks benadrukt dat klanten consistent vragen om praktische manieren om voordelen van data en AI te realiseren binnen hun bedrijf.

Narinder Singh van Salesforce stelt dat bedrijven in het “agentic tijdperk” een uniforme operationele visie nodig hebben, waarbij Workday toegang geeft tot uitgebreide HR-, finance- en CRM-data.

Beschikbaarheid

Workday Data Cloud wordt in de eerste helft van 2026 beschikbaar voor early adopters, met algemene beschikbaarheid later dat jaar.

