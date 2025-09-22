Safra Catz stopt als Oracle-CEO, Magouyrk en Sicilia opvolgers

Oracle kiest voor het co-CEO-model, waar Clay Magouyrk en Mike Sicilia invulling aan gaan geven. Safra Catz, die de afgelopen jaren als enige CEO fungeerde, wordt benoemd tot Executive Vice Chair.

Oracle zet vol in op AI met een belangrijke leiderschapswissel, zo valt te lezen in de aankondiging. “Clay en Mike commiteerden Oracle’s infrastructure- en applicatiebusiness aan AI – het betaalt zich uit”, zegt CTO en oprichter Larry Ellison. Het duo wil complete industriële AI-applicatiesuites bouwen op Oracle’s Database en Cloud Infrastructure.

“We zijn enthousiast om Oracle in het AI-tijdperk te leiden, waar technologische innovatie leidt tot buitengewone zakelijke kansen en hypergroei”, aldus Magouyrk en Sicilia in een gezamenlijke verklaring.

Expertise complementaire duo

Mike Sicilia bracht expertise in sectorspecifieke applicaties en toegepaste AI. Hij kwam bij Oracle door de overname van Primavera Systems. Zijn teams pionierden met intent-based application generation om traditioneel coderen te vervangen. Ze ontwikkelden AI-agents voor sectoren zoals zorg, bankwezen en retail.

Clay Magouyrk, die in 2014 overkwam van Amazon Web Services, leidde Oracle Cloud Infrastructure (OCI) tot een platform voor AI-training en -inferentie. “Oracle Cloud Infrastructure is een essentieel onderdeel geworden van de AI-race”, benadrukt Ellison. De Gen2 OCI-architectuur ondersteunt zowel grootschalige datacenters als gigawatt AI-trainingsfaciliteiten.

Catz draagt stokje over

Safra Catz, die sinds 2014 CEO was, wordt Executive Vice Chair. Aanvankelijk startte Catz ook in een co-CEO-model, maar daar kwam door het overlijden van Mark Hurd in 2019 een eind aan. Catz leidde Oracle’s transformatie tot een hyperscale cloud-provider. “Oracle is erkend als de cloud van keuze voor zowel AI-training als -inferentie. Ik ben trots op die prestatie”, zegt Catz.

“Dit is het juiste moment om de CEO-rol door te geven aan de volgende generatie capabele executives”, voegt ze toe. Ellison geeft aan dat hij met Catz blijft samenwerken: “In haar rol als Vice Chair kunnen Safra en ik onze 26-jarige samenwerking voortzetten.”

De benoeming van het CEO-duo is onderdeel van een grotere herstructurering. Mark Hura, Executive Vice President Oracle North America Sales, wordt President Global Field Operations. Doug Kehring, huidige Executive Vice President Operations, stijgt naar Principal Financial Officer.

