Oracle NetSuite introduceert het missende puzzelstukje voor platform

Oracle NetSuite introduceert het NetSuite Integration Platform, een low-code oplossing voor het automatiseren van complexe bedrijfsprocessen. Het platform maakt ook gebruik van AI en voorgebouwde AI-integraties om NetSuite eenvoudig te koppelen aan externe systemen voor CRM, e-commerce, HR en supply chain.

Het NetSuite Integration Platform is gebouwd op Oracle Cloud Infrastructure en maakt ongetwijfeld gebruik van Oracle Integration Cloud-technologie. Met het NetSuite Integration Platform wordt het mogelijk om alle databronnen aan NetSuite te knopen en te monitoren. Nu steeds meer bedrijfsprocessen gebruik gaan maken van AI is context en daarmee data enorm belangrijk geworden. NetSuite kiest met deze uitbreiding ervoor om meer data naar het NetSuite platform te brengen, zodat het bedrijfsbreed betere rapportages en inzichten kan bieden. De oplossing is vanaf nu beschikbaar in Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk met Ierland.

Het platform bestaat in de basis uit een low-code editor waarmee NetSuite tracht zonder technische complexiteit bedrijfsapplicaties te verbinden. In plaats van dat ontwikkelaars alle integraties op maat moeten bouwen, kunnen business analisten en de verantwoordelijke managers voor business processen deze integraties zelf bouwen. Ze kunnen gebruik maken van de low-code editor maar krijgen ook ondersteuning van AI. Middels natuurlijke taal kan iemand aangeven welke applicatie of API hij of zij wil verbinden met het platform, de AI zal dan onderzoek doen en een basis workflow neerzetten die daarna enkel nog hoeft te worden geconfigureerd en gecontroleerd.

“Door AI in te zetten om essentiële bedrijfsdata samen te brengen, helpen we onze klanten technische complexiteit te verminderen, sneller te bewegen en meer waarde te halen uit de uitgebreide AI-mogelijkheden in NetSuite”, zegt Evan Goldberg, oprichter en executive vice president van Oracle NetSuite.

Integratie op hoog niveau

Naast het verbinden van API’s aan het NetSuite Integration Platform, gaat NetSuite nog een paar stappen verder. Voor het bouwen is AI-assistentie beschikbaar, maar ook voor het mappen van API-velden aan NetSuite is er ondersteuning van AI. Hierdoor hoeft een gebruiker niet de complexe database-schema’s uit zijn hoofd te leren. Verder is foutdetectie ook automatisch ingebakken, zodat problemen snel gedetecteerd en gerapporteerd worden, zodat ze kunnen worden opgelost.

Hierbij speelt observability een grote rol en daarmee is het ook mogelijk om audit trails te bieden en policy-driven workflows. Ook organisaties die met veel compliance-eisen te maken hebben kunnen hierdoor grenzen en limieten stellen aan wat het platform kan en mag doen. Dat gaat verder dan integraties, ook MCP server security en AI agents kunnen hiermee worden gereguleerd.

Unified API management biedt de developers en administrators één centraal punt voor het beveiligen en monitoren van alle API’s.

Het nieuwe platform helpt finance-, operations- en IT-leiders om NetSuite snel aan andere systemen te koppelen zonder afhankelijk te zijn van specialisten. NetSuite zette al eerder in op betere integraties met derde partijen om een centralere rol in organisaties te spelen.

NetSuite Integration Platform was het missende puzzelstukje

Met de toevoeging van het NetSuite Integration Platform, oftewel iPaaS, heeft NetSuite het missende puzzelstukje nu ingevuld. We zien bij veel andere platformaanbieders dezelfde ontwikkeling. Salesforce heeft al jaren geleden MuleSoft overgenomen en recent Informatica, Workday heeft aangekondigd PipeDream over te nemen. ServiceNow beschikt al jaren over zijn Integration Hub. Eigenlijk kan geen enkel groot SaaS-platform meer zonder goede iPaaS-oplossing.

NetSuite kon dus niet achterblijven en kiest meteen voor een low-code AI-gebaseerd iPaaS-platform, dat is in onze optiek een goede zet. Daarmee is de drempel, ondanks dat het low-code is, nog lager. Nu is het nog wel even afwachten tot het product ook in Europa beschikbaar komt.