Een jaar langer gratis updates voor Windows 10

Euroconsumers en de Belgische consumentenorganisatie Testaankoop boekten een belangrijke overwinning in hun strijd met Microsoft over de toekomst van Windows 10. Na meer dan twee jaar lobbywerk bevestigt Microsoft dat gebruikers in de Europese Economische Ruimte een jaar langer gratis beveiligingsupdates ontvangen.

De zogenoemde Extended Security Updates lopen nu door tot 13 oktober 2026. Het nieuws betekent dat miljoenen gebruikers nog een jaar langer beschermd blijven tegen veiligheidslekken. Dit, zonder dat zij verplicht worden zich te registreren bij Microsoft Rewards, OneDrive of andere diensten. Precies dat laatste was een van de grootste bezorgdheden van Euroconsumers en Testaankoop, omdat een koppeling van updates aan Microsoft-diensten strijdig zou kunnen zijn met de Europese Digital Markets Act.

De strijd begon in 2021 toen Microsoft aankondigde dat de ondersteuning voor Windows 10 in oktober 2025 zou stoppen. Het systeem zou blijven werken, maar zonder beveiligingsupdates zouden apparaten een makkelijk doelwit worden voor hackers. De enige officiële optie was overstappen op Windows 11, waarvoor een pc van na 2018 nodig is. Voor een groot deel van de gebruikers met oudere maar nog prima functionerende computers zou dit neerkomen op vervroegde vervanging.

Uit een bevraging van Testaankoop blijkt dat bijna een kwart van de leden een computer bezit van 2017 of ouder en dat tachtig procent daarvan Windows draait. Dat betekent dat zo’n achttien procent van de respondenten direct getroffen zou worden door het einde van de Windows 10-ondersteuning. Voor die groep kan de gratis verlenging een jaar extra ademruimte betekenen.

Nog geen definitieve oplossing

Toch benadrukken zowel Testaankoop als Euroconsumers dat de maatregel slechts een tussenoplossing is. Het risico blijft dat vanaf 2026 miljoenen apparaten zonder updates komen te zitten, wat de levensduur van zowel privécomputers als refurbished systemen ernstig verkort. Daarmee dreigt het einde van Windows 10 alsnog uit te draaien op grootschalige verspilling en voortijdige veroudering.

Volgens woordvoerder Ortwin Huysmans van Testaankoop is de gratis verlenging een belangrijke stap voor consumenten, maar zeker niet het eindpunt. De organisatie blijft aandringen op een structurele aanpak waarbij software-ondersteuning in lijn wordt gebracht met de werkelijke levensduur van apparaten. Alleen zo kunnen digitale markten duurzaam en eerlijk worden ingericht, en krijgen consumenten producten die niet kunstmatig onbruikbaar worden gemaakt.