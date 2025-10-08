Atlassian maakt Rovo AI overal en voor iedereen beschikbaar

Atlassian maakt Rovo beschikbaar voor alle betalende klanten en voegt AI-agents toe die taken automatiseren. De AI-assistent werkt nu in meer apps en krijgt persoonlijk geheugen. Voor niet-Atlassian gebruikers komt er een standalone versie voor vijf dollar per maand.

Rovo AI is al geruime tijd een van de belangrijkste speerpunten van Atlassian, naast het beschikbaar maken van zoveel mogelijk apps in meerdere zogeheten Collections. Tijdens het jaarlijkse Team-evenement kondigt het bedrijf de nodige updates aan voor Rovo. We zetten die hieronder op een rij. Alle betalende cloudklanten krijgen nu toegang tot de AI-assistent, van Enterprise tot Standard-abonnementen.

Het bedrijf zegt dat AI-gebruik al meer dan verdubbeld is sinds de introductie. Op zich is dat niet heel verrassend, want Atlassian geeft het gratis weg aan klanten. Dan forceer je het gebruik ook min of meer natuurlijk. Zolang klanten hier tevreden over zijn is dat overigens helemaal geen probleem wat ons betreft overigens, maar het geeft wel wat duiding aan de adoptiecijfers van Rovo AI.

Rovo Search, Chat en Studio

Atlassian wil met Rovo AI klanten op meerdere manieren helpen. Er is Rovo Search, Rovo Chat en Rovo Studio. Tegenwoordig zijn deze drie gebieden uiteraard gekoppeld aan een groeiend aanbod aan AI agents. De zoekfunctie doorzoekt meer dan 50 verbonden apps, van Jira en Confluence tot externe tools. De chatfunctie gebruikt bedrijfsdata om vragen te beantwoorden. In Rovo Studio kunnen teams zelf agents bouwen. Dat gebeurt in gewone taal, zonder programmeren.

Een van de belangrijkste updates op het gebied van enterprise search is dat Rovo Search de standaard wordt in Jira. De zoekfunctie suggereert automatisch relevante issues en projecten, combineert interne en externe data. Dat moet volgens Atlassian veel tijdwinst gaan opleveren voor organisaties.

Met meer dan vijftig connectoren haalt Rovo data uit heel wat gangbare zakelijke tools, van Google Drive tot GitHub repositories. Mocht je zelf een connector willen bouwen, dan kan dat ook.

Overal beschikbaar

Ander nieuws rondom Rovo AI is dat het breder beschikbaar komt. Dat wil zeggen, Rovo Desktop en Mobile komen eraan. Daarmee kunnen gebruikers het ook onderweg gebruiken. Verder werkt de AI-assistent niet meer alleen in Jira, Confluence en Jira Service Management, maar ook in Focus, Bitbucket, Home, Talent en Jira Product Discovery. Daarnaast kun je het ook gebruiken in externe apps via een browserextensie.

Kijken we naar Chat, dan voegt Canvas een nieuwe manier van samenwerken toe. Teams kunnen hier samen met AI ideeën ontwikkelen en verfijnen. Het persoonlijk geheugen zorgt ervoor dat Rovo leert van eerdere gesprekken en zich aanpast aan werkstijlen.

Uitdaging voor concurrenten

Met de aankondigingen van vandaag geeft Atlassian de eigen ambities nadrukkelijk vorm. Het gaat wellicht niet om de meest baanbrekende toepassingen van AI. Wel zijn de updates die het vandaag aankondigt in potentie erg waardevol voor organisaties die in het Atlassian-ecosysteem zitten (en tot op zekere hoogte ook voor organisaties die daar niet inzitten. Het feit dat Atlassian AI kan koppelen aan een bestaand aanbod van veelgebruikte apps, maakt het behoorlijk krachtig. Dat het in principe niets extra’s rekent voor het gebruik van Rovo AI helpt hier uiteraard ook bij.

Met het wat afkoelen van het enthousiasme rondom AI bij organisaties dat we her en der proeven, zou het zomaar eens kunnen dat de weliswaar niet enorm spannend maar wel realistische benadering van Atlassian ervoor zorgt dat de opmars van AI binnen organisaties wel gewoon doorgaat. Want dat staat wat ons betreft wel vast: organisaties gaan hoe dan ook meer en meer AI gebruiken (en doen dit vaak al veel meer dan ze zelf beseffen).

Bij Atlassian draait het als het gaat om AI om “AI die echt helpt”. Die belofte kan het de komende tijd gaan waarmaken. De ingrediënten: goede integratie, praktische toepassingen en brede beschikbaarheid. Nu moet de praktijk uitwijzen of teams er daadwerkelijk productiever van worden. Dat is namelijk nog altijd niet het geval.

