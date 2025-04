Atlassian’s System of Work-visie krijgt vorm met Teamwork Collection en Rovo AI Agents

Bij Atlassian Team ’25, het jaarlijkse evenement van het bedrijf, gaat het de laatste tijd veel over het System of Work-framework. Dit framework houdt onder andere in dat de verschillende tools die technologieteams van organisaties gebruiken optimaal geïntegreerd zijn. Teamwork Collection, dat Atlassian vandaag aankondigt, past hier uitstekend bij. Uiteraard is ook in dit nieuwe aanbod weer veel ruimte voor Rovo AI Agents.

System of Work is het framework waar Atlassian na meer dan twintig jaar ervaring in de werking van technologieteams op uitgekomen is. Het concept draait vooral om hoe teams optimaal met elkaar kunnen samenwerken, zonder elkaar in de weg te lopen maar elkaar juist te versterken. Het draait hierbij niet alleen om developers, maar ook om de business-kant van organisaties.

System of Work is geen product, je kunt het niet afnemen bij Atlassian. Het is veel meer een manier om tegen zaken zoals effectiviteit, productiviteit en de algehele impact van teams aan te kijken. Uiteraard is er een gedeelde basis die voor vrijwel alle organisaties hetzelfde is, maar de exacte invulling van System of Work is voor ieder bedrijf uniek. Volgens Atlassian is de wens vanuit Williams Racing (inmiddels Atlassian Williams Racing) om volgens het System of Work-framework te gaan opereren de reden om titelsponsor van dat Formule 1-team te worden.

Er moet iets gebeuren

Dat er iets nodig is om organisaties sneller en effectiever te maken lijkt overigens buiten kijf te staan. En dan niet alleen vanuit het perspectief van Atlassian Williams Racing, dat het de laatste twintig jaar niet bijster goed heeft gedaan. De communicatie tussen verschillende teams binnen veel, zo niet alle organisaties die (moeten) samenwerken aan nieuwe en bestaande initiatieven op het gebied van technologie laat nogal wat te wensen over, geeft onderzoek aan dat Atlassian er regelmatig bij betrekt tijdens Team ’25.

Atlassian Teamwork Collection

Het System of Work-framework klinkt wellicht wat zweverig, want weinig concreet. Vandaar dat Atlassian het vandaag wat meer handen en voeten wil geven. Het kondigt de Teamwork Collection aan. Deze collectie apps kun je zien als een invulling van het framework, horen we tijdens een gesprek dat we hadden met Anu Bharadwaj, President van Atlassian, tijdens Team ’25.

Teamwork Collection is in de basis niet echt iets nieuws. Dat wil zeggen, het bestaat uit onderdelen die Atlassian al in het portfolio had: Jira, Confluence, Loom en Rovo AI Agents. Het nieuwe aan Teamwork Collection is dat deze nu beter op elkaar afgestemd zijn. Dat is mogelijk dankzij de gedeelde basis van deze applicaties. Ze maken allemaal gebruik van van dezelfde datalaag, de Teamwork Graph.

De Teamwork Graph kun je zien als de basis van vrijwel alles wat Atlassian kan en doet. Het is een knowledge graph waar Atlassian zo’n zes jaar geleden mee gestart is en die een jaar of vier geleden voor het eerst in producten van Atlassian opdook, horen we van CEO Mike Cannon-Brookes in een sessie die we bijwoonden. Deze knowledge graph verzamelt niet alleen data, maar weet volgens Atlassian ook hoe de objecten binnen een organisatie – zoals teams, berichten, doelen en dergelijke – zich tot elkaar verhouden. Dat maakt het, zeker in combinatie met Rovo AI Agents – een erg krachtig fundament.

Zonder Rovo AI Agents geen Teamwork Collection

De introductie van Rovo AI Agents, iets wat Cannon-Brookes “een van de beste dingen die we ooit hebben gebouwd” noemt, is belangrijk geweest voor Teamwork Collection en daarmee ook System of Work. Alle data in de Teamwork Graph komt nu namelijk niet alleen maar beschikbaar voor AI om te doorzoeken of als basis voor antwoorden in chats te gebruiken, maar kan ook ingezet worden agents te ‘voeden’.

De introductie van Rovo AI Agents zorgt ervoor dat een diepere integratie tussen Jira (een system of record), Confluence (een gezamenlijke workspace) en Loom (een communicatieplatform) ook daadwerkelijk veel oplevert. Dit zijn immers nieuwe collega’s, als het ware, die behoorlijk wat werk uit handen kunnen nemen. Medewerkers hoeven zich niet meer rot te zoeken naar informatie, dat kunnen agents doen. Ook het omzetten van gesprekken in Loom in diagrammen en Confluence whiteboards kunnen ze uit handen nemen. In Jira kunnen ze volledige workflows opzetten en ze kunnen informatie uit meetings omzetten in inzichten die als basis dienen voor verdere acties. En zo zijn er nog een heleboel Rovo AI Agents te bedenken.

Atlassian heeft zelf inmiddels meer dan twintig Rovo AI Agents gebouwd, waaronder de agents die de voorbeelden hierboven mogelijk maken. Organisaties kunnen ook zelf AI Agents bouwen. Verder realiseert Atlassian zich ook dat organisaties niet alleen data uit Atlassian-omgevingen nodig hebben om AI-agents optimaal in te zetten. Vandaar ook dat het inmiddels meer dan vijftig connectors heeft gebouwd naar third party-applicaties en -omgevingen. Om de adoptie van Rovo AI Agents buiten het Atlassian-ecosysteem verder aan te wakkeren, heeft het bedrijf zelfs een extra abonnement bedacht. Voor vijf dollar per maand kunnen ook niet Atlassian-gebruikers binnen organisaties Rovo AI Agents inzetten.

AI heeft fundamentele impact op Atlassian (en klanten)

Al met al neemt Atlassian op het gebied van Rovo AI Agents veel initiatief. Het wacht niet op organische adoptie binnen bedrijven, maar laat zien wat er allemaal mogelijk is met de agents. Het is overduidelijk vastbesloten om dit nieuwe onderdeel van het portfolio snel en goed uit te rollen. Het feit dat het Rovo AI Agents zonder extra kosten opneemt in de abonnementen die klanten hebben, spreekt wat dat betreft ook boekdelen. Het maakt de agents een een klap voor alle 300.000 organisaties die Atlassian gebruiken beschikbaar.

Het is in ieder geval duidelijk dat Atlassian in AI en Rovo AI Agents een cruciale component ziet voor het slagen van de System of Work-visie die het heeft. Het helpt daarbij ook dat Atlassian in omgevingen ingezet wordt waar er veel nuttige en relatief kleinschalige toepassingen te bedenken zijn voor AI Agents. Dat helpt enorm bij het overtuigen van beslissers binnen organisaties dat ze ermee aan de slag moeten. En nodig is het, willen organisaties de problemen (deels) oplossen die ze hebben met effectiviteit en efficiëntie rondom de ontwikkeling van nieuwe applicaties en de communicatie tussen verschillende teams, technisch en niet-technisch.

Of het ook allemaal zo eenvoudig is als het op papier lijkt, valt nog te bezien. De eerste geluiden vanuit klanten zijn naar verluidt nagenoeg unaniem enthousiast. Atlassian geeft zelf het goede voorbeeld in ieder geval. Dat is altijd een goed teken, want geeft organisaties kant-en-klare opties om System of Work ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.