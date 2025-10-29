Nieuwe SUSE Linux-release staat in teken van agentic AI

SUSE Linux Enterprise Server 16 draait overwegend om agentic AI. Ingebouwde ondersteuning voor MCP en een supportperiode van 16 jaar moet de nieuwe release toekomstbestendig zijn en voordelig voor organisaties met mission-critical workloads.

SLES 16 maakt gebruik van de inmiddels alom ingeburgerde Model Context Protocol (MCP)-standaard. Deze implementatie stelt organisaties in staat om AI-modellen veilig te koppelen aan externe tools en databronnen, zonder vendor lock-in. De release biedt een tech preview van componenten voor MCP-hosts en -servers die de integratie van allerlei AI-processen mogelijk maken. Lokaal beheer via de browsergebaseerde interface Cockpit staat centraal, waardoor kopzorgen rondom het onderhoud beperkt blijven.

“Elke CIO en CTO heeft tegenwoordig AI nodig om meer uit hun bestaande infrastructuur te halen”, aldus Rick Spencer, directeur Business Critical Linux bij SUSE. Volgens hem is SLES 16 de eerste zakelijke OS-versie met een open en uitbreidbare AI-infrastructuur.

Lange ondersteuningstermijn

De codestream van SLES 16 krijgt een ondersteuningstermijn van 16 jaar. Dat is een van de langste op de markt, waar SUSE ons aan herinnert. Het is tevens de eerste zakelijke Linux-versie die gereed is voor 2038 dankzij gegarandeerde ondersteuning na deze kritieke datum. Wellicht is het niet zo’n bekend gevaar als de ‘Millennium Bug’ ooit was, maar er geldt een risico voor systemen die na 2038 niet meer correct functioneren. Het fenomeen wordt ook wel Y2K38 genoemd.

Beheerders kunnen elke aanpassing direct terugrollen via standaard image-based deployments in de cloud. Deze instant rollback-functie biedt herstel op OS-niveau dat sneller is dan traditionele VM-snapshots.

SLES 16 is daarnaast de eerste zakelijke Linux-distributie die ontwikkeld is op basis van reproduceerbare builds. Organisaties kunnen hun Linux-distributie hierdoor onafhankelijk verifiëren en zelfs vanuit de bron opnieuw opbouwen met behoud van volledige ondersteuning.

Beschikbaar

SUSE biedt naast SLES 16 ook maatoplossingen voor zakelijke behoeften. SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 16 is geoptimaliseerd voor SAP HANA- en S/4HANA-workloads.

De High Availability Extension 16 richt zich op maximale bedrijfscontinuïteit met geautomatiseerde failover en clustering. SUSE Linux Micro 6.2, een variant van SLES 16, is ontwikkeld voor workloads zoals edge computing en embedded toepassingen.